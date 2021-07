“C’è ancora tanto posto a Piazzale Loreto”: orrore contro la Meloni e il consigliere di FdI a testa in giù

“C’è ancora tanto posto a Piazzale Loreto”. Ancora messaggi di odio per Giorgia Meloni, appesa a testa in giù. La foto postata dalla leader di FdI su Fb è un orrore, un cazzotto allo stomaco, ripugnante. Con la didascalia che incita all’abominevole gesto. “La scorsa notte, in Barriera di Milano a Torino, sono apparsi questi manifesti raffiguranti me e l’assessore regionale di Fratelli d’Italia Maurizio Marrone“, scrive la Meloni pubblicando il post partorito da qualche mente “democratica”. “Siamo appesi a testa in giù, forse “grazie” ad un gruppo di anarchici che non sapeva come altro passare le proprie giornate”.

Manifesti inneggianti a una Piazzale Loreto contro Meloni e Marrone

frange estremiste, infatti, continuano a promuovere illegalità e violenza come mezzo di espressione politica. Nel totale silenzio delle istituzioni. Arriverà tempestiva la condanna di tali infamie da parte della sinistra? Attendiamo fiduciosi”, conclude la leader di FdI. La foto degli sconcertanti Gesti come questi non sono una novità – scrive Giorgia Meloni, da tempo oggetto di attacchi indegni e violenti – . Ccsì come minacce e aggressioni ai danni dei nostri esponenti. Certeinfatti, continuano a promuovere illegalità e violenza come mezzo di espressione politica. Nel totale silenzio delle istituzioni.Attendiamo fiduciosi”, conclude la leader di FdI. La foto degli sconcertanti manifesti che evocano una Piazzale Loreto con Meloni e Marrone a testa in giù sta ricevendo commenti indignati, increduli, risentiti di simpatizzanti e non. Inneggiare una Piazzale Loreto è di una gravità assoluta. Allibiti che qualcuno possa arrivare a questi vertici di odio.

Meloni: “Arriverà la condanna di tale infamia da parte della sinistra?