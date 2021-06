“Vi ammazzo tutti”, paura a San Pietro: minaccia i passanti col coltello e sputa sulla gente

Gridava ” vi ammazzo tutti”, minacciando i passanti con un coltello da cucina: un uomo che si dirigeva verso la basilica di San Pietro ha seminato terrore nel bel mezzo del pomeriggio. Scena di ordinaria follia. Siamo nel cuore di Roma e poteva accadere di tuttose non fosse intervenuta la Polizia Locale di Roma Capitale a fermarlo. L’accaduto ha dell’incredibile. Intorno alle ore 17 e sono stati i caschi bianchi del I Gruppo “Prati” a fermare il 46enne, che in stato di totale alterazione stava seminando il panico nel Rione Borgo. Come ricostruito dalla polizia locale, l’uomo, di nazionalità francese, brandiva un coltello da cucina verso i passanti. Addirittura ne ha posato uno sul viso di una donna italiana, che seduta ad un ristorante di zona. Non solo, l’uomo sputava ovunque addosso alla gente e continuava a urlare: “Vi ammazzo tutti”.

Paura a San Pietro: brandisce il coltello: ne aveva otto ne4llo zaino

Gli agenti hanno fermato e identificato l’uomo che continuava a dare in escandescenze. Era una furia, è la testimonianza dei passanti ancora sotto choc, mentre si dirigeva verso la Basilica di San Pietro. Aveva uno zaino dentro il quale sono stati trovati otto coltelli da cucina. Poteva succedere di tutto. Poco dopo è arrivata anche una volante del Commissariato Borgo della Polizia di Stato. L’uomo è stato arrestato e affidato alle cure del personale medico per gli accertamenti sanitari del caso. Ulteriori verifiche sono tuttora in corso da parte della polizia.