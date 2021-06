Sondaggio Swg, è testa a testa tra Fratelli d’Italia e Lega, ancora in calo Pd e M5S

Nuovo passo avanti di Fratelli d’Italia nelle intenzioni di voto degli italiani, che ormai sfiora la Lega. È la fotografia scattata dal consueto sondaggio del lunedì di Swg per La7. Se si votasse oggi il Carroccio sarebbe ancora il primo partito con il 20,6%, ma in calo dello 0,3%. Mentre il partito di Giorgia Meloni, in crescita, raggiunge il 20,5% tallonando di un decimo di punto il partito di Salvini.

Swg, Fratelli d’Italia sfiora la Lega con il 20.5%

Il monitoraggio, illustrato da Enrico Mentana, descrive un testa a testa tra i due partiti di centrodestra, praticamente appaiati con Fratelli d’Italia giunta ormai ad un’incollatura dalla Lega. Forza Italia si mantiene stabile al 6,8%. Coraggio Italia di Giovanni Toti e Luigi Brugnaro passa dall’1,2% di una settimana fa all’1,3%. È un trend costante per FdI, unico partito all’opposizione del governo Draghi. Che nelle ultime settimane ha registrato una crescita continua, superando via via i 5Stelle e il Pd, fino a sfiorare il Carroccio, in lento calo.

In calo Pd e 5Stelle, cresce Azione di Calenda

Sul fronte opposto il Partito democratico continua a perdere terreno, a dimostrazione che le primarie non sono riuscite nell’intento di Letta di rilanciare il partito. Che ora vale il 18,6% con un calo dello 0,4% da una settimana fa. Giù anche il movimento 5Stelle che passa dal 16,2 al 16%. Il nuovo passo di Conte al timone dei 5Stelle non dà i risultati sperati. Azione di Carlo Calenda, trainata dalla candidatura in Campidoglio, guadagna lo 0,4% passando dal 6,4% al 6,8%. Cresce anche Sinistra Italiana di Fratoianni che si attesta al 2,5%. Che rosicchia consensi a Articolo 1, che è al 2,4%. Italia Viva di Matteo Renzi è al 2,3 dal 2,2 di sette giorni fa.

Smentite le rilevazioni di Pagnoncelli, il Pd è terzo

Ancora una volta il sondaggio di Mentana va di pari passo con quello di Alessandra Ghisleri. Entrambi dunque smentiscono le ultime rilevazioni di Nando Pagnoncelli, che invece vedeva il Partito democratico al primo posto seguito da Lega e Fratelli d’Italia.