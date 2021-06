Saman, la Gruber ne schiera tre contro la Santanché. E lei: “Ci sono abituata” (video)

“Mi piacerebbe parlare dei diritti delle donne visto che ci riempiamo sempre la bocca di questo argomento e non parliamo di come vengono trattate in alcuni Paesi musulmani”, ha detto a un certo punto la senatrice di Fratelli d’Italia, Daniela Santanchè, ospite a “Otto e mezzo” su La7. “Ne abbiamo parlato finora”, ha sottolineato la conduttrice Lilli Gruber. “Sì certo, in tre contro uno. Ma io sono felice e contenta, sono abituata e do il meglio di me”, questa la risposta polemica della senatrice di Fi. “Non è stato trattato come gli altri femminicidi. Non ho sentito le voci delle femministe, i grandi giornali non ne hanno parlato inizialmente, solo ora se ne accorgono. E la sinistra? In silenzio…”.