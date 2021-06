Milano, notte di violenza e paura: aggressioni e accoltellamenti. Un 25enne in codice rosso

Notte di violenza e paura, a Milano e provincia, dove nell’arco di poche ore si sono verificati diversi episodi di aggressioni e accoltellamenti. Il primo, rende noto Areu, è avvenuto attorno alla mezzanotte a Corimate d’Adda, in via Manzoni, dove un uomo di 40 anni è stato aggredito a pugni e trasportato in codice verde all’ospedale di Vimercate. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

Milano violenta: accoltellamenti e aggressioni

Attorno all’una e mezza, a Rozzano, in via Mandorli, c’è stata poi l’aggressione di un 34enne, che ha riportato traumi contusivi al volto e alla schiena. Sul posto i carabinieri. A Milano, invece, attorno alle 2 in via Giovanni Pierluigi da Palestrina è stato soccorso un ragazzo di 23 anni con traumi alle gambe. Mentre venti minuti più tardi, sempre nel capoluogo lombardo, in piazza Duca D’Aosta, un uomo, le cui generalità non sono note, è stato trasportato in codice giallo al Fatebenefratelli con ferite al volto e al torace. Sul posto è intervenuta la polizia.

L’ultimo episodio è avvenuto poco dopo le 4 del mattino, a Milano, in piazza Leonardo da Vinci, dove un 25enne è stato soccorso e trasportato all’ospedale Città Studi in codice rosso dopo essere stato accoltellato, riportando ferite all’addome e alla schiena. Sul posto la polizia.