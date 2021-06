Massimo Bray visita la Fondazione Tatarella: il patrimonio documentale del Msi e di An

Presenti all’incontro il prof. Nicola Barbuti, ricercatore e docente del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e CEO della DABIMUS srl, Spin Off UNIBA specializzata nella digitalizzazione di beni documentali, impegnata nel Progetto per digitalizzare e indicizzare l’importante archivio dei fratelli Pinuccio e Salvatore Tatarella, e Loredana Gianfrate e Marianna Lo Basso, CEO e archivista professionista della società Imago Cooperativa Sociale, che sta provvedendo al riordinamento e schedatura dell’imponente archivio.

La Fondazione Tatarella ha recentemente ottenuto un nuovo finanziamento per proseguire questo imponente progetto presentando una nuova proposta sul Bando del MiC per la Concessione dei contributi a progetti per interventi su archivi dei movimenti politici, che la Direzione Generale Archivi ha valutato positivamente. La Fondazione, infatti, conserva patrimonio librario e documentale del Msi e di An di maggior consistenza sia qualitativa, che numerica nel panorama culturale nazionale della storia politica del Novecento, e rappresenta un unicum per quando riguarda la destra italiana e la sua recente evoluzione storica.