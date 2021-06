Disney, apre a Parigi l’hotel dedicato ai supereroi della Marvel: nella suite con Spiderman

Il Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel sarà il primo hotel dedicato alla Marvel, l’editore di fumetti di supereroi, che aprirà a Parigi (Francia) dal 21 giugno. Le prenotazioni sono state aperte il 18 maggio 2021 con un’offerta di lancio esclusiva sul sito web, sul centro prenotazioni di Disneyland Paris e attraverso i suoi fornitori di viaggi. L’hotel sarà caratterizzato da “una delle più grandi collezioni d’arte Marvel” con più di 350 opere d’arte in mostra: tra cui 50 pezzi esclusivi, creati da 110 artisti europei e altri artisti di tutto il mondo. Il negozio dell’hotel offrirà la possibilità di acquistare riproduzioni di alcune delle opere esposte nell’hotel.

I set più famosi

Inoltre, l’edificio sarà caratterizzato da 561 camere per gli ospiti che avranno un design contemporaneo che riflette lo stile urbano di New York e saranno decorate con opere d’arte Marvel e a tema con vari supereroi dei fumetti. Oltre alle solite funzioni dell’hotel, il Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel avrà diverse aree dedicate ai fan della Marvel. Così, i visitatori potranno farsi fotografare con i supereroi preferiti. Ci saranno i set dei più famosi film Marvel. Per i più piccoli ci sarà uno spazio creativo per disegnare come i fumettisti nel Marvel Design Studio.

Mentre in Italia il sogno Disney rischia di spegnersi

Ancora: ci sarà la Metro Pool, un centro fitness interno ed esterno, e la Hero Training Zone, un campo esterno di 420 metri quadrati con diverse aree dedicate a una varietà di attività sportive; insieme a uno spazio dedicato a mostre temporanee chiamato The Jack Kirby Legacy Gallery, in onore del famoso fumettista editoriale. Ci sarà anche uno spazio dedicato alle offerte gastronomiche ispirate a molte specialità di New York e una gamma completa di piatti e bevande a tema Marvel. Insomma, mentre in Italia i lavoratori degli stores Disney sono in agitazione per il loro futuro appeso a un filo, a Parigi il sogno si riaccende.