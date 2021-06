Assurde pretese a sinistra: Salvini pubblichi il video della sua vaccinazione anti-Covid

Il tema del vaccino a Matteo Salvini lo ha sollevato Lilli Gruber a Otto e mezzo. Salvini lei si è vaccinato? Non ancora, lo farò a giugno. Non sa ancora la data? No, ma avverrà a giugno, mi hanno prenotato. Lei pubblicherà il video quando farà il vaccino? Mica lo decide lei quali video devo pubblicare… Anche Massimo Giannini, direttore della Stampa, nel corso della trasmissione, incalza il leader leghista: “Tra tanti video che mette, quello è l’unico che avrebbe un senso”.

Salvini e la vaccinazione: l’ho prenotata a giugno…

A quel punto Salvini ribatte che lui ha insistito perché i genitori si vaccinassero, che prima di vaccinare i bambini bisogna pensarci bene e ha risposto che non sa se suo figlio, diciottenne, si vaccinerà. Ma il battibecco sulla data della vaccinazione, che infiamma subito i social, fa ritenere agli avversari del leader leghista che questi abbi detto di avere prenotato ma in realtà non lo ha fatto veramente, perché il sistema delle Regioni ti fornisce la data al momento della prenotazione.

Salvini e la vaccinazione: non mostrerò il video

Il capo della Lega specifica inoltre che non mostrerà le immagini sui social dopo l’inoculazione: “Se no poi qualcuno dice ‘Salvini ostenta il vaccino”. In effetti è ciò che è accaduto quando Salvini ha postato la foto in cui donava il sangue. Il leader della Lega sulle vaccinazioni ai bambini chiarisce: “Ci sono molti scienziati britannici che invitano alla prudenza, e io mi associo a questo invito”.

Salvini ha parlato poi della figlia, che avendo 8 anni non rientra ancora nella categoria dei vaccinabili, visto che per il momento possono ricevere il siero anti Covid Pfizer solo i ragazzi dai 12 anni in su. Il figlio maggiore di Salvini ha invece 18 anni: “È maggiorenne, deciderà da solo. Ho mandato di corsa i miei genitori di 75 e 76 anni, rispettando la fila, a vaccinarsi, perché è giusto che chi è più a rischio si protegga”.