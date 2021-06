L’amore a distanza ai tempi del Covid nel nuovo brano di Anna Capasso (video)

E’ disponibile in radio e in digitale il nuovo singolo di Anna Capasso dal titolo ‘Ballo da sola”. Il brano, scritto da Capasso con Massimo D’Ambra che ne ha curato anche la produzione e che è stato presentato oggi a Napoli, affronta il tema delle relazioni ‘a distanza’ in cui l’artista invita gli ascoltatori a non ‘pesare’ il tempo che si vive con il proprio partner perché le ore trascorse insieme non tornano più indietro. L’amore, come in passato, domina la produzione artistica di Anna Capasso, napoletana, attrice e cantante.

”Abbiamo scritto un testo alla portata di tutti dalle sonorità fresche e allegre – spiega Capasso – per poter ballare con gli amici in piena libertà al ritmo dell’estate che è quello di cui tutti abbiamo bisogno in questo periodo. In tanti possono immedesimarsi in questo testo”.

Il videoclip è stato diretto da Ferdinando Esposito ed è girato nella cornice della penisola sorrentina e accanto alla cantautrice vede la partecipazione dell’attore Ivan Boragine (“Gomorra” e “Mare Fuori”).

“Il brano – spiega Anna Capasso – racconta un amore a distanza, intrappolato dalla pandemia. Spesso è comunque il lavoro a tenere lontani ma è un altro discorso. Il partner teme che possa cambiare qualcosa ma la lontananza è accorciata dall’amore vero e dunque nessun ostacolo lo ferma. I sentimenti sono fondamentali e vanno estrapolati senza paura, mai tenuti dentro. Bisogna liberarsi talvolta anche con una brutta verità. E’ un tassello del progetto discografico che arriverà a breve, raccoglierà tutte storie vere.