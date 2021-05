Vaccino anti-Covid per i bambini dai 6 agli 11 anni possibile entro Natale. Cala il tasso di positività

Vaccino anti-Covid per i bambini dai 6 agli 11 anni sotto l’albero di Natale. Secondo quanto apprende l’Adnkronos Salute da fonti vicine al dossier, «è possibile» che il via libera Ue alle inoculazioni in questa fascia d’età arrivi prima di fine 2021, entro il periodo delle Feste.

Vaccino anti-Covid per i bambini, chi è in lizza

Il primo “scudo” contro Covid-19 in lizza per la somministrazione ai bimbi europei è Comirnaty* di Pfizer/BioNTech. Oggi autorizzato in Ue dai 16 anni in su, il 28 maggio potrebbe essere approvato dall’Ema anche per i 12-15enni. Dopo l’ok dell’americana Fda, arrivato il 10 maggio scorso, quello dell’ente regolatorio europeo per venerdì prossimo è un traguardo ritenuto “possibile”. Nei mesi successivi, dunque, c’è attesa per un “disco verde” delle agenzie del farmaco al vaccino anti-Covid per i bambini under 12.

Cala il tasso di contagiosità in Italia

Sono 5.218 i contagi da Covid in Italia secondo i dati del 21 maggio, regione per regione, della Protezione Civile. Registrati altri 218 morti. Nelle ultime 24 ore eseguiti 269.744 tamponi, il tasso di positività è all’1,9%. Sono invece 51 i pazienti entrati nelle ultime 24 ore in terapia intensiva con il coronavirus. Considerando le persone dimesse, in rianimazione cala a 1.469 il numero totale dei ricoverati, 75 in meno rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi sono 458 in meno in 24 ore, così il totale dei pazienti nei reparti covid scende a 9.925.

Le inoculazioni del colosso Pfizer

Tornando al vaccino anti-Covid per i bambini, il colosso Usa Pfizer ha ricordato di avere iniziato «nel marzo 2021 le inoculazioni» di Comirnaty «ai primi bambini sani in uno studio globale di fase 1/2/3». Questo, «per valutarne ulteriormente la sicurezza, la tollerabilità e l’immunogenicità nei bimbi dai 6 mesi agli 11 anni». I risultati saranno disponibili «nella seconda metà del 2021». E «se la sicurezza e l’immunogenicità» del prodotto «saranno confermate, in attesa di accordo e approvazione da parte delle agenzie regolatorie, speriamo di ricevere l’autorizzazione per la vaccinazione dei più piccoli entro l’inizio del 2022», ha spiegato Pfizer.

Vaccino anti-Covid per i bambini entro Natale

Una scadenza ritenuta «possibile» anche per l’Europa, confermano le fonti. Che precisano però che «per i bambini sopra i 6 anni» i vaccini «potrebbero arrivare anche prima». Entro Natale 2021? «È possibile».