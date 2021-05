“Speranza via dal governo. Lo manderei in Groenlandia”: Ambrosetti fa a pezzi il ministro

“L’ignoranza del governo Conte e l’incompetenza del ministro Speranza”, ecco cosa “ha rovinato” l’Italia. A parlare non è un esponente di opposizione, ma un autorevole economista. Alfredo Ambrosetti, ideatore del Forum di Villa d’Este a Cernobbio, scatta una fotografia impietosa della mala gestione della pandemia sia sotto il profilo economico che sanitario. Non si concede spesso, ma quando la fa, come in questa intervista a la Verità, graffia e lascia il segno. Un passo di questo colloquio è quanto mai in linea con le disanime più severe da sempre espresse contro il ministro della Salute e lo sciagurato esecutivo Conte 2. “Nell’ultimo incontro dell’associazione – racconta Ambrosetti- ho presentato Consuelo Locati, l’avvocata di Bergamo che ha prodotto documenti con accuse gravissime contro Speranza e il suo ministero“.

Ambrosetti: “Speranza non ha curriculum, ci rendiamo conto?”

Ma quando gli chiedono cosa pensi dell’attuale esecutivo da il meglio di sé. «Draghi è un fuoriclasse. Ma senza ministri davvero competenti te lo sogni il successo, anche se sei un padreterno. E oggi ci ritroviamo anche con un Parlamento a maggioranza 5 stelle che non riflette affatto il Paese». C’è un obiettivo preciso nella critica dell’economista che proprio è il punto debole dell’attuale esecutivo. «Glielo ripeto: Speranza. Vada sul sito del ministero a vedere il suo curriculum. Chi prenderebbe una persona senza esperienza specifica? Perfino quando si sceglie un aiuto nelle faccende domestiche si chiede qualche referenza, non si prende una persona a caso. Speranza ha inserito tra i suoi obiettivi, per iscritto, di far prevalere i valori della sinistra. Si rende conto?”. Musica per le nostre orecchie.

“Speranza, Conte e Arcuri hanno rovinato il Paese”