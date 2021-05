Sandra e Raimondo, unici e indimenticabili. Giorgia Meloni: «Quanto ci mancate»

Nel suo post su Facebook la Meloni prende in prestito una confessione virgolettata di Sandra. Che ricorda la richiesta di matrimonio di Raimondo. Anche quella fuori dagli schemi. Tanto che lei era rimasta muta non avendo capito se stesse parlando seriamente.

“Sono stata fortunata nella vita. Sto con Raimondo dal 62. Ma prima siamo stati fidanzati per tre anni, quindi sono 50 anni”, raccontava Sbirulino. “Mi invitò a cena e si dichiarò davanti a una cotoletta. Mi guarda e mi dice: ‘Lo sai che sono innamorato di te?’. Dopo di che si volta verso Gino Bramieri e comincia a parlare del più e del meno, come se non esistessi. Non abbiamo mai smesso di ridere”.

E ancora: “È il segreto per stare bene insieme. Noi ridevamo delle stesse cose. Abbiamo portato il nostro modo di essere in televisione. Poi quando c’è stato il momento dell’esplosione della volgarità siamo stati alla finestra a guardare, non abbiamo accettato compromessi. Siamo di quella generazione in cui l’attore sapeva di entrare nelle case senza suonare il campanello, e quindi ci entrava con la cravatta e con garbo”. Qui si interrompono le parole di Sandra e la leader di Fratelli d’Italia rende omaggio ai ‘due personaggi unici e indimenticabili della televisione italiana”. Lasciandosi andare a un pizzico di nostalgia. “Quanto ci mancate”, si conclude il post della leader di Fratelli d’Italia. Questa volta in versione pop.