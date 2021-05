Radio University: segui la diretta con La Russa, Urso e Gasparri su droga e terrorismo rosso

Nuovo appuntamento, questa mattina, con il Dibattito della Domenica di #RadioUniversity, in diretta alle ore 11, sul sito e sulla pagina Fb del Secolo d’Italia. Insieme a Walter Jeder ospiteremo Adolfo Urso e Maurizio Gasparri.

Puntata ricca di spunti e temi, quella di domenica 2 maggio: si parlerà del test antidroga a cui si sono sottoposti nei giorni scorsi tutti i parlamentari di FdI in piazza Montecitorio. Inoltre, dell’arresto dei 7 ex terroristi rossi, durato solo una notte, subito rientrati nelle loro dimore. Per concludere l’immancabile calcio, e l’ennesima assurdità: ci sarà il 20% del pubblico solo per la finale della Coppa Italia. Due pesi e due misure.

Droga e terrorismo rosso nel menu

“Liberi dalla droga, mai schiavi” è lo slogan del partito della Meloni. Una risposta alla sfida lanciata dalla ministra Dadone che ha la delega “alla droga” ed è per la liberalizzazione. Si sottoporranno al test anche i sui colleghi 5 stelle? Tante le foto e i video inediti che si potranno vedere in puntata. Il tema droghe sarà trattato con Maurizio Gasparri, autore di “Droghe leggere, vendita legalizzata?”.

Altro tema della puntata di Radio University, la retata degli ex brigatisti rossi. La Francia ha arrestato a Parigi 7 ex terroristi rossi. Dopo una sola notte di detenzione però sono potuti rientrare a casa, agli arresti domiciliari. Due si sono costituiti, uno di loro ancora non è ancora in fuga. Purtroppo, saranno necessari almeno due o tre anni, tra appelli e ricorsi, prima di rivedere i 10 brigatisti in Italia. I dieci condannati che l’Italia reclama sono accusati di atti di terrorismo risalenti agli anni ’70 ed’80. Gli anni di piombo, caratterizzati da un’estremizzazione della dialettica politica che produsse violenze di piazza, lotta armata e terrorismo.

Il ricordo di Sergio Ramelli

A riguardo, un doveroso ricordo di Sergio Ramelli, a 46 anni da quel 29 aprile del 1975, in cui dopo un periodo di coma, moriva in ospedale dopo 47 giorni di agonia, colpevole solo di aver scritto un tema in cui biasimava gli omicidi delle Brigate Rosse. «In quegli anni», afferma La Russa, «a Milano gli estremisti di sinistra erano 20mila (cifre della Questura), mentre quelli di destra erano appena 1.000. Le aggressioni sotto casa di militanti di destra furono 250, zero di quelli di sinistra».

Come nacque Radio University

Radio University, “la voce della destra milanese”, nacque nel dicembre 1975 in via Mancini a Milano, ben nascosta a causa delle minacce che i militanti della destra ricevevano negli anni ’70 dall’estrema sinistra, per iniziativa di un gruppo di giovani del Fronte della Gioventù e del Fuan milanese. L’emittente è una voce fuori dal coro che trasmette le canzoni del primo cantautore di musica alternativa di destra Fabrizio Marzi e dei gruppi Gli Amici del Vento, La Compagnia dell’Anello e gli Zeta Pi Emme.