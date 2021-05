Palinuro, bimba di 4 anni cade da un dirupo e muore: era in vacanza con i suoi genitori

Si chiamava Margherita e aveva 4 anni la bambina morta nella tarda mattinata a Palinuro. Erano quasi le 13 quando si è consumata la tragedia. La piccola, di nazionalità tedesca, si trovava con la mamma e i fratelli lungo il sentiero dei Fortini alle spalle del porto. Il papà li avrebbe raggiunti di li a poco. Si era attardato in un supermercato per acquistare dei panini. La vacanza familiare progettata da chissà quanto tempo, è finita finisce nella disperazione. La piccola stava percorrendo il sentiero quando ha perso l’equilibrio ed è precipitata in un dirupo di circa 30 metri ed è finita in mare.

Palinuro, bimba di 4 anni muore: lo strazio

Sotto choc la madre e fratellini. Grande lo strazio anche quando è stato allertato il papà, ancora all’interno di un negozio della zona, riporta infocilento.it. Il 118 è dovuto intervenire per soccorrere anche i familiari visibilmente sconvolti. Inutili i soccorsi. Il corpo è stato recuperato in acqua da una motovedetta della Guardia Costiera e trasportato presso il porto di Centola.

Il sindaco: “Una tragedia che sconvolge l’intera comunità”