Madrid, schiaffo alla sinistra e a Sanchez. Trionfa la popolare Isabel Ayuso. Vox quarto partito

Vittoria schiacciante del Partito popolare (Pp) nelle elezioni regionali di Madrid, in Spagna, che permettono alla governatrice uscente Isabel Diaz Ayuso di guidare l’amministrazione da sola. Il Pp si è infatti aggiudicato 65 dei 136 seggi nel Parlamento regionale, come ha reso noto la Commissione elettorale con il 99,93 per cento dei voti scrutinati. E’ quasi il doppio dei risultati ottenuti dal partito nel 2019, quando si aggiudicò 30 seggi. Non è necessaria, quindi, un’alleanza con Vox per governare. Il partito di destra ha comunque già annunciato il suo appoggio. Vox, guidato da Rocío Monasterio, è risultato il quarto partito con il 9,2%.

Madrid, il voto sancisce l’inizio della fine per Sanchez

”E’ l’inizio della fine” del governo del premier Pedro Sanchez, ”un nuovo inizio”, ha commentato Ayuso, dicendo ai suoi elettori che ”oggi ha vinto la libertà”. I socialisti di Sanchez hanno perso 13 dei 37 seggi che avevano nel Parlamento della regione di Madrid, mentre tre partiti di sinistra hanno ottenuto solo 58 seggi in tutto impedendo loro di formare un governo. Grande sconfitto Ciudadanos, che uscirebbe dall’Assemblea locale non avendo superato la soglia del 5%: un duro colpo, passando da 26 rappresentanti a zero.

Un referendum sul futuro della Spagna

Non si è trattato di un semplice voto regionale ma di un vero e proprio referendum sul futuro della Spagna. I partiti in lizza hanno presentato così la sfida elettorale ai loro seguaci. Isabel Diaz Ayuso ha scelto come bersaglio proprio il presidente socialista, Pedro Sanchez. Nei mesi della pandemia di Covid-19, Ayuso aveva guidato il fronte delle regioni che contestavano la linea dura sulle chiusure voluta dal governo. La linea “aperturista” sembra aver pagato.

A sinistra il voto è stato presentato come una risposta al “fascismo” di Vox che a sua volta ha accusato Podemos di aver fomentato gli antifascisti che hanno bersagliato con pietre e bottiglie le persone che assistevano a un comizio del suo leader, Santiago Abascal, e della sua candidata alla guida della Comunidad, Rocio Monasterio, nel quartiere popolare di Vallecas.

Madrid, i complimenti di Giorgia Meloni a Isabel Ayuso e a Vox

Sulle elezioni di Madrid Giorgia Meloni ha osservato che Isabel Diaz Ayuso “ha dimostrato che si può aprire in sicurezza senza compromettere la salute e ha meritato la riconferma”. Meloni si è anche congratulata per la crescita di Vox. Anche Matteo Salvini ha sottolineato sui social la sua soddisfazione per l’esito delle elezioni a Madrid.