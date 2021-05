Il leghista Borghi zittisce la Sardina Santori: “Vuoi il coprifuoco? No? E allora ha ragione Salvini” (video)

Scambio di battute sul coprifuoco trasulla “Sette“, nel corso della serata tv condotta da Corrado Formigli. “Salvini sa benissimo che c’è un tema sanitario”. La Sardina Mattia Santori duella con il leghista Claudio Borghi a “Piazza Pulita” contestando l’iniziativa del Carroccio che ha avviato una petizione per l’abolizione totale del coprifuoco “Questo è un gioco delle parti, è uno specchietto per le allodole, Salvini sta al governo, non dovrebbe chiedere qualcosa visto che è lui e il suo partito che decidono”. Borghi se la ride e chiede a Santori: “Ma tu sei favorevole al coprifiuoco o lo aboliresti?”. E Santori , in evidente difficoltà: “Che c’entra, io non sono al governo…”. E Borghi: “Ma se la proposta di Salvini è giusta e la convidivi, perché critichi?”.