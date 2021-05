Il caso Zampa: è uscita dalla porta del ministero ed è rientrata dalla finestra. Gasparri all’attacco

La speranza è l’ultima a morire. Nel caso di Sandra Zampa l’adagio è calzante al massimo grado. “Sul caso dell’ex sottosegretario dem, uscita dal ministero della Salute dalla porta e rientrata dalla finestra con una consulenza da parte del ministro Speranza, ho presentato una nuova interrogazione dopo le ultime notizie uscite sulla stampa”. A presentarla è l’azzurro Maurizio Gasparri. “Su questa vicenda avevamo invocato l’applicazione della legge; che vieta la possibilità di collaborazioni con enti di diritto pubblico alle persone che abbiano svolto incarichi di governo nei 12 mesi precedenti. Ma l’Antitrust ha invece ritenuto che questa palese incompatibilità non sussistesse”. Una caso che grida vendetta.

Interrogazione di Gasparri sul caso Zampa, consulente di Speranza

Per questo Gasparri insiste: “Ho presentato – aggiunge – una ulteriore interrogazione per sapere, se corrisponda al vero il fatto che la Zampa percepirà ben 48mila euro lordi per quattro mesi di lavoro; e se questi si cumuleranno con le pensioni da giornalista e quella da parlamentare. Sarebbe l’ennesimo atto di arroganza da parte di una sinistra sempre più lontana dalla situazione reale del Paese”.

Zampa, la solita arroganza della sinistra

La morale è sempre quella, a sinistra c’è sempre una seconda possibilità. Sandra Zampa era l’unica che Mario Draghi non ha riconfermato al ministero della Salute. Il premier si è tenuto stretti il ministro Roberto Speranza e il sottosegretario Pierluigi Sileri. Uscita dalla porta – come dice Gasparri- per la Zampa si è aperta ben presto una seconda via. La Zampa infatti era restata senza stipendio, perché nel 2018 era stata battuta nella corsa a un seggio parlamentare: candidatasi per la terza volta consecutiva, era stata battuta in Senato da Alberto Balboni di FdI. Nelle settimane scorse la notizia che il ministro Speranza l’ha arruolata fra i consulenti del ministero, ha lasciato di sale.

La Zampa e gli svarioni continui

Di Sandra Zampa ricordiamo alcuni sfondoni. Come quando per il cenone di Natale disse che “solo tra familiari di primo grado” era possibile. Peccato che la parentela di primo grado sia solo quella tra genitori e figli, mentre i fratelli hanno tra loro parentela di secondo grado. Quindi secondo il Governo una famiglia con due o più figli non può fare la cena di Natale. Un figlio a tavola, gli altri chiusi in balcone. La nonna cacciata di casa. Poi trattò gli italiani da imbecilli quando cominciarono le prime riaperture e lei stigmatizzò il fatto che gli italaini eran o come “bambini” di fronte alla marmellata. Ancora: chiese di togliere l’espressione “con urgenza” dall’ordine del giorno di Fratelli d’Italia; che prevedeva tamponi a tutto il personale sanitario. Il parlamentare di Fratelli d’Italia Mauro Rotelli la fece nera. Ecco, la presenza della Zampa era proprio così preziosa da non poterne fare a meno? Ha ragione Gasparri, l’arroganza della sinistra non ha limiti