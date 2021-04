Taranto, tragedia sfiorata all’ex Ilva: esplosione e incendio in acciaieria. Operai salvi per miracolo

Ex Ilva, tragedia sfiorata a Taranto: esplosione e incendio in acciaieria. La notizia arriva dal sindacato Usb, che parla di «tragedia sfiorata», spiegando che «tutti gli operatori presenti sulla linea sono salvi per miracolo». L’esplosione e l’incendio si sono verificati questa mattina intorno alle 7.30 all’ArcelorMittal di Taranto, in una colata continua dell’acciaieria.

Ex Ilva: esplosione e incendio in acciaieria: tragedia sfiorata a Taranto

Dunque, il sindacato parla di «una tragedia sfiorata». Lo mette nero su bianco Francesco Rizzo dell’Usb, che ricostruisce i drammatici momenti dell’incendio scoppiato questa mattina nel reparto della colata continua 2 di Acciaieria 2 dello stabilimento siderurgico ex Ilva di Taranto. Un dramma che per miracolo, non è sfociato in un esito tragico. Tanto che, aggiunge subito il sindacalista: «Sono miracolosamente tutti salvi gli operatori presenti sulla linea». Poi, a stretto giro, però, Rizzo aggiunge anche: «A conferma di quanto sosteniamo da tempo, la condizione di sicurezza impiantistica è fortemente compromessa. Non se ne può più. Il Governo deve intervenire immediatamente. Allontanando chi, con una gestione sciagurata e superficiale, si preoccupa di punire chi condivide la messa in onda della Fiction di Sabrina Ferilli #SvegliatiAmoreMio, invece di manutenzionare gli impianti oramai al collasso, mettendo così in grave rischio la salute e la sicurezza di operatori e cittadini» conclude il sindacalista.

Ex Ilva, operai pubblicizzano la fiction con la Ferilli: sospesi

Anche il riferimento alla polemica sulla fiction arriva da una denuncia della Usb. E a spiegarla, tra gli altri, nelle ultime ore, anche il sito di Today.it, che rilanciando una nota del sindacato, online sottolinea a riguardo: «Alcuni operai ArcelorMittal, ex gruppo Ilva, hanno pubblicato sul proprio profilo Facebook uno screenshot che invita a vedere la fiction di Canale 5 Svegliati amore mio – in cui ci sono riferimenti ai danni che l’inquinamento di un impianto siderurgico può arrecare alla salute dei cittadini – motivo per cui l’azienda avrebbe preso provvedimenti disciplinari nei loro confronti: sospendendoli per 5 giorni».

Ex Ilva, Arcelor Mittal: «Né interruzione della produzione, né danni al personale»

Nel frattempo, contestualmente, sull’incidente di questa mattina in fabbrica, dalla Arcelor Mittal Italia arriva la comunicazione che «nessuna interruzione del ciclo produttivo. Né danni al personale e agli operatori degli impianti si sono verificati oggi, dopo l’esplosione e l’incendio di questa mattina nell’acciaieria di Taranto. Gli addetti e il sistema hanno gestito in sicurezza, secondo consolidate procedure, un evento di reazione in paniera durante la fase di colaggio nell’Acciaieria 2».