Strage di Bologna, il presidente della Corte d’Assise Leoni: mai minacciato dal cronista del Secolo

Il presidente della Corte d’Assise di Bologna Michele Leoni (al centro, nella foto) “ha precisato di non essersi sentito molestato, e di conseguenza neanche minacciato, dalla telefonata fattagli” il 18 ottobre 2019 dal cronista del Secolo d’Italia Silvio Leoni.

È lo stesso pubblico ministero di Ancona, Irene Bilotta, che a novembre 2019 aveva aperto l’indagine contro il giornalista del Secolo, difeso dagli avvocati Paolo Palleschi e Valerio Cutonilli, a scriverlo nella richiesta di archiviazione, poi accolta dal gip Carlo Masini, per il cronista finito inizialmente indagato per minacce aggravate e accesso abusivo ad un sistema informatico – con tanto di perquisizione e sequestro del cellulare – dopo aver telefonato al presidente della Corte d’Assise di Bologna Leoni chiedendogli un‘intervista sul processo riguardante la strage di Bologna.

Una vicenda kafkiana e che si è inspiegabilmente avvitata su sè stessa. Iniziata a novembre 2019 si è conclusa solo ora, dopo 1 anno e 5 mesi, con l’archiviazione. Ma senza spiegazioni. Come è possibile che la questione si sia trascinata fino ad oggi quando è stato subito chiaro che il cronista del Secolo si era limitato a rivolgere solo qualche domanda al magistrato?

Il giudice Leoni, si legge nel provvedimento firmato dalla Bilotta, costretta ora a fare marcia indietro, assunto a sommarie informazioni “ha invece richiamato l’attenzione sul reato di cui all’art. 167 del d.lgs. n. 196 del 2003 (trattamento illecito di dati, ndr), a suo parere integrato per la rivelazione del suo numero di telefono cellulare, che teneva riservato a conoscenti ed amici, e che invece era stato utilizzato dal giornalista per contattarlo“.

Su questo fronte il pubblico ministero Bilotta spiega di aver “disposto molteplici attività volte ad identificare chi possa avere fornito il numero di cellulare al giornalista, ed anche a verificare se il giornalista io abbia a sua volta diffuso nella sua cerchia di conoscenti“, sottolineando che “dalle approfondite ricerche, svolte anche sul telefono cellulare del giornalista, non è emerso alcun elemento per identificare chi gli ha fornito il numero, né su di un’eventuale diffusione dello stesso numero ai suoi contatti”.

Da qui la richiesta di archiviazione accolta dal gip anconetano.

Restano, tuttavia, ancora molti punti oscuri da chiarire. E sui quali gli ispettori del ministero di Grazia e Giustizia potrebbero fare piena luce, come richiesto dal deputato di Fratelli d’Italia, Federico Mollicone, fondatore dell’Intergruppo parlamentare “La Verità oltre il segreto”.

Intanto la mancanza di querela per i reati contestati inizialmente dal pubblico ministero Bilotta al giornalista del Secolo, reati che sono improcedibili d’ufficio. Un aspetto che il legale del giornalista, Paolo Palleschi, non aveva mancato di far rilevare al magistrato anconetano. Che aveva, invece, proseguito per la sua strada ignorando i rilievi del legale.

Il presidente della Corte d’Assise di Bologna, Michele Leoni aveva infatti sporto denuncia contro ignoti per danneggiamenti, in quanto, circa un mese prima di ricevere la telefonata del giornalista del Secolo, aveva trovato danneggiato lo specchietto della sua auto, parcheggiata in una strada del capoluogo felsineo.

Con una mossa tuttora incomprensibile è mai spiegata la pm anconetana Irene Bilotta aveva iscritto il giornalista Silvio nel registro degli indagati disponendone perquisizione e sequestro del cellulare.

Non solo. I reati contestati dalla Bilotta al giornalista del Secolo prevedevano, avevano fatto notare i legali del giornalista, la competenza territoriale della Procura di Roma ma la pm aveva rifiutato di spogliarsi dell’indagine che non competeva territorialmente alla Procura di Ancona.

Il Tribunale del Riesame, al quale l’avvocato Palleschi si era rivolto, aveva immediatamente disposto il dissequestro del cellulare del giornalista disponendone la restituzione. Ma la pm, nel giro di mezz’ora, aveva nuovamente sequestrato il cellulare al cronista del Secolo modificando i capi di imputazione e, addirittura, aggravandoli.

E, tramite un perito esperto in Forensic mobile aveva acquisito tutto il contenuto del cellulare del cronista compresa la rubrica telefonica con oltre 2.000 contatti, in violazione di quanto disposto dalla Cassazione con una celebre sentenza. Che vieta di violare le tutele sulle fonti dei giornalisti.

Ma c’è un quarto aspetto ancora da chiarire sulla vicenda. E riguarda l’indagine affidata dalla pm alla Digos che avrebbe dovuto affiancare il perito informatico della Procura per verificare se il cronista del Secolo avesse rapporti con l’eversione di destra.

Nella richiesta di archiviazione firmata dalla pm Bilotta questo aspetto non è citato neanche di striscio. L’indagine è stata fatta? E quali risultati ha prodotto? E, soprattutto, i dati del cellulare acquisiti nonostante la sentenza della Cassazione, che fine hanno fatto? Forse potrebbero chiarirlo, assieme a tutte le altre stranezze, gli ispettori del ministero della Giustizia.