Spiragli di luce dal bollettino Covid, scende il tasso di positività ma non i morti: 476

LOMBARDIA – Sono 1.975 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 13 aprile. Nella tabella si fa riferimento ad altri 94 morti. I guariti sono stati 3.227 nelle ultime 24 ore. Tra le province con il numero maggiore di nuovi casi Milano a 506, Varese a 457, Monza e Brianza a 160, mentre Brescia è a 136.

VENETO – Sono 883 i contagi da coronavirus in Veneto . Da ieri sono statI registrati altri 42 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 35.791 tamponi, il tasso di positività è al 2,47%. I ricoveri totali per covid sono 2.076, con un calo di 46 unità. Nel dettaglio, i ricoveri in area non critica sono 1.791 (-30), i pazienti in terapia intensiva sono 285 (-16).

FRIULI VENEZIA GIULIA – Sono 371 i nuovi contagi. Si registrano altri 17 morti. I nuovi casi di Covid sono stati rilevati su 6.380 tamponi molecolari, con un indice di positività del 4,04%, e su 4.811 test rapidi antigenici (2,35%). I ricoveri nelle terapie scendono a 75, in calo anche i pazienti in area non critica (493). I decessi complessivamente ammontano a 3.534, con la seguente suddivisione territoriale: 746 a Trieste, 1.883 a Udine, 647 a Pordenone e 258 a Gorizia. I totalmente guariti sono 82.999, i clinicamente guariti 4.800, mentre le persone in isolamento scendono a 9.961. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 101.862 persone con la seguente suddivisione territoriale: 19.482 a Trieste, 49.043 a Udine, 19.823 a Pordenone, 12.385 a Gorizia e 1.129 da fuori regione.

TOSCANA – Sono 934 i contagi di coronavirus registrati oggi 13 aprile in Toscana secondo il bollettino della regione. Da ieri, altri 34 morti. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 1.947 (37 in meno rispetto a ieri, meno 1,9%), 283 in terapia intensiva (3 in meno rispetto a ieri, meno 1%).

VALLE D’AOSTA – Nessun decesso e 48 nuovi contagi da Covid-19 in Valle d’Aosta oggi, 13 aprile, secondo il bollettino della regione. I nuovi casi portano il totale complessivo dei pazienti affetti da virus da inizio epidemia a 10.135. I positivi attuali sono 1120, – 9 rispetto a ieri, di cui 68 ricoverati in ospedale, 12 in terapia intensiva, e 1040 in isolamento domiciliare. I dati sono contenuti nel bollettino di aggiornamento sanitario della Regione. I guariti sono saliti a 8579 + 57 rispetto a ieri i tamponi fino ad oggi effettuati sono 104.333, + 662, di cui 19.392 processati con test antigienico rapido. I decessi da inizio epidemia di persone positive al Covid 19 in Valle d’Aosta è di 436.

PUGLIA – Sono 1.191 i nuovi contagi di coronavirus in Puglia secondo il bollettino di oggi, 13 aprile. Si registrano altri 54 morti. Sono 13.107 i tamponi processati nelle ultime 24 ore. I nuovi casi sono così distribuiti sul territorio: 256 in provincia di Bari, 126 in provincia di Brindisi, 159 nella provincia Bat, 237 in provincia di Foggia, 179 in provincia di Lecce, 230 in provincia di Taranto, 4 casi di residenti fuori regione. Ieri erano 815 i casi positivi su 6.220 test e 39 i decessi. In tutto in Puglia sono morte per Covid 5.282 persone. Sono 155.620 i pazienti guariti (+1.079), 51.634 i casi attualmente positivi (+58) e 2.228 i pazienti ricoverati (-20). Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall’inizio dell’emergenza è di 212.536 così suddivisi: 82.488 nella provincia di Bari; 20.755 nella provincia di Bat; 15.617 nella provincia di Brindisi; 38.955 nella provincia di Foggia; 20.649 nella provincia di Lecce; 33.037 nella provincia di Taranto; 718 attribuiti a residenti fuori regione; 317 provincia di residenza non nota.

BASILICATA – In Basilicata sono 184 i casi di coronavirus registrati oggi 13 aprile (179 sono residenti), su un totale di 1.460 tamponi molecolari, e sono 3 i decessi. Lo rende noto la task force regionale con il bollettino quotidiano. Le persone decedute sono cittadini di Potenza (2) e Genzano di Lucania. I lucani guariti o negativizzati sono 80. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi salgono a 5.003 (+96), di cui 4.822 in isolamento domiciliare.

MARCHE – Sono 222 i contagi da coronavirus nelle Marche oggi, 13 aprile, secondo i dati del bollettino della regione. Il Servizio Sanità nel dettaglio ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 3770 tamponi: 2022 nel percorso nuove diagnosi (di cui 772 nello screening con percorso Antigenico) e 1748 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari all’11%). I positivi nel percorso nuove diagnosi sono 222 (43 in provincia di Macerata, 29 in provincia di Ancona, 65 in provincia di Pesaro-Urbino, 5 in provincia di Fermo, 58 in provincia di Ascoli Piceno e 22 fuori regione). Questi casi comprendono soggetti sintomatici (38 casi rilevati), contatti in setting domestico (61 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (57 casi rilevati), contatti in setting lavorativo (4 casi rilevati), contatti in ambiente di vita/socialità (1 caso rilevato), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (2 casi rilevati), screening percorso sanitario (1 caso rilevato). Per altri 58 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Nel Percorso Screening Antigenico sono stati effettuati 772 test e sono stati riscontrati 92 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare). Il rapporto positivi/testati è pari al 12%.

CALABRIA – Sono 577 i nuovi contagi da Coronavirus in Calabria secondo il bollettino di oggi, 13 aprile. Nella tabella si fa riferimento ad altri 4 morti. Cresce l’occupazione delle terapie intensive nella Regione, dove si registrano 3 ingressi in più. I guariti sono stati 236 nelle ultime 24 ore. In Calabria sono stati fatti in tutto 708.566 tamponi da inizio pandemia.

LAZIO – Oggi su oltre 13 mila tamponi nel Lazio (+4.642) e oltre 20 mila antigenici per un totale di oltre 34 mila test, si registrano 1.164 casi positivi (+107), 36 i decessi (-1) e +1.024 i guariti. Aumentano i casi e i ricoveri, mentre diminuiscono i decessi e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 3%. I casi a Roma città sono a quota 600.

SARDEGNA – Sono 327 i contagi da coronavirus in Sardegna resi noti oggi, secondo i dati del bollettino della regione. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 8 morti. Sono 4.125 i test in più eseguiti. I pazienti attualmente ricoverati in ospedale sono 340 (-1), 56 (+1) quelli in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 16.970 e i guariti sono complessivamente 31.092 (+191). Dei 49.743 casi positivi complessivamente accertati, 12.715 (+112) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 7.556 (+40) nel Sud Sardegna, 4.323 (+27) a Oristano, 9.839 (+61) a Nuoro, 15.310 (+87) a Sassari.

CAMPANIA – Sono 1.627 i nuovi contagi da Coronavirus in Campania secondo il bollettino di oggi, 13 aprile. Nella tabella si fa riferimento ad altri 7 morti, 5 dei quali nelle ultime 48 ore e gli altri nei giorni precedenti, ma registrati solo oggi. I guariti sono stati 1.848 nelle ultime 24 ore. I tamponi molecolari sono stati 14.571, mentre quelli antigenici sono stati 6.882.

Il totale dei decessi in Campania da inizio pandemia è 5.824. Nella Regione sono 133 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 3 in meno rispetto a ieri, e 1.592 quelli ricoverati in reparti di degenza, 2 in meno rispetto al dato diffuso ieri.