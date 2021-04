Speranza parla alla Camera, FdI presenta la mozione di sfiducia: “E’ inadeguato”

Speranza merita solo la sfiducia. Con l’ennesima, inutile informativa alla Camera il ministro Speranza tenta di “mettere una pezza” ai suoi errori ormai conclamati. Il termine è ruvido, ma realistico. Di fatto, il ministro della Salute dice cose ovvie e si nasconde dietro le parole: “Dobbiamo essere tempestivi nelle chiusure quando serve; e abbiamo il dovere di costruire una road map per l’allentamento delle misure”. Così ha esordito aprendo il capitolo delicato delle possibili riaperture in Italia, pomo della discordia tra aperturisti e chiusuristi ideologici. Si autoassolve e si chiama fuori dalla questione più spinosa: i suoi errori. Un discorso fatto di “speriamo” e “auspichiamo”. Può bastare così.

Lollobrigida: “FdI presenta la mozione di sfiducia a Speranza”

Ne ha viste e sentite troppe FdI. Attacca il capogruppo Francesco Lollobrigida: “Abbiamo ascoltato per l’ennesima volta il ministro Speranza. Siamo sempre più convinti della sua completa inadeguatezza a continuare a ricoprire il ruolo di ministro della Salute. Comunichiamo pertanto la nostra intenzione di presentare una mozione di sfiducia individuale firmata già da tutti i parlamentari di Fratelli d’Italia; e sulla quale auspichiamo la convergenza di tutti quei colleghi che come noi vogliono la sua immediata rimozione per il bene della Nazione. Vedremo chi ci starà e chi invece si assumerà la responsabilità di tenere Speranza esattamente dove sta”.

Speranza, discorso inadeguato: “Speriamo”, auspichiamo…”

Non poteva usare parole migliori il capogruppo di FdI nel delineare il senso di un ennesimo intervento verboso e inadeguato alla situazione cruciale di questi giorni. Con il carico pesante di polemiche e di rumors sul suo possibile e imminente addio al dicastero della Salute, Speranza ostenta discorsi tanto ovvi quanto irricevibili dopo un anno di pandemia: ” Non ci possono essere dubbi o esitazioni: solo vaccinando decine di milioni di italiani riconquisteremo le nostre libertà e sarà possibile una duratura ripresa economica. Nel frattempo, soprattutto nei prossimi 2 mesi, dobbiamo muoverci con senso di responsabilità. La prudenza, un accorto gradualismo nelle riaperture è il più forte investimento che possiamo realizzare per un’estate di ripresa e di rinascita”. Vale la pena riportare qualche passo del suo discorso per capire quanta ragione da vendere abbia FdI: se Speranza sta un giorno di più al suo posto, il bene dell’Italia va a farsi friggere. Speranza che parla di senso di responsabilità di fronte alle grane che sta per affrontare è patetico. Inizi lui a fornire senso di responsabilità. Iniziando dalla trasparenza.

Proprio lui parla di “trasparenza”