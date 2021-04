Le Olimpiadi “elettorali” di Sala: si ricandida scimmiottando il logo dei Giochi. FdI: “Che squallore”

Le Olimpiadi elettorali di Giuseppe Sala: potrebbe essere questo il titolo della “sceneggiata” allestita dal sindaco uscente di Milano, che si ricandida con un lista civica che scimmiotta i logo dei Giochi Olimpici nei colori, per esplicita ammissione dello stesso primo cittadini.

Le Olimpiadi elettorali di Giuseppe Sala

Otto candidati, quattro uomini e quattro donne: sono loro le teste di ‘Beppe Sala Sindaco’, la lista civica del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, presentata oggi nel cortile dello spazio Altavia Open, a Milano. “E’ naturale che un sindaco uscente pensi a farsi una sua lista – ha detto Sala – credo molto nella lealtà in politica, sono sempre stato leale e sono leale con chi è con me, credo alle nostre idee e a quelle che questa lista vuole incarnare. Un migliaio di persone sono già disponibili a lavorare con noi, è qualcosa di davvero partecipato”.

Durante la presentazione Sala ha svelato inoltre il logo della lista, un cerchio, con i cinque colori dei Giochi Olimpici attorno: nero, giallo, verde, rosso e blu e il suo nome al centro. Un richiamo al fatto che la città ospiterà le Olimpiadi invernali nel 2026. “Il logo è stato fatto da Proforma – ha spiegato Sala – è un cerchio con i colori dell’Olimpiade, i cinque cerchi olimpici. E’ l’idea dell’unione, del mettere insieme i valori e anche le diversità e l’idea che lo spirito di questa città sia esattamente questo: avere fiducia nella coesione e mettere insieme i valori e creare una visione. Il richiamo alle Olimpiadi c’è perché saranno nel febbraio 2026, nel mandato del futuro sindaco”.

La lista civica “furbetta”

Sala – che aveva preso le distanze dal Pd per provare a non restare in ostaggio del partito delle correnti – ha inoltre precisato di non aver cercato “candidati ‘acchiappavoti’” ma che, a partire dai due capolista, si tratta di “persone con una storia, un impegno”. La sua è una lista plurima, ha specificato Sala, “fatta di persone che hanno molto da raccontare e che hanno alle spalle una storia di impegno per la città”. Quanto ai candidati, “ho l’ambizione di portare una compagine di giovani che anche su municipi abbia una presenza significativa e si associ alla visione della città in 15 minuti” ha sottolineato Sala, che sui punti del programma è stato chiaro.

L’attacco di De Corato (FdI): “Strumentalizzati i Giochi Olimpici”

“Il sindaco Sala ha ‘svelato’ il simbolo della sua lista civica per le amministrative che si ispira ai cerchi olimpici. E’ squallido e assurdo usare un simbolo che è patrimonio di tutta l’umanità per la sua lista elettorale”. Lo afferma il consigliere comunale di Fdi a Milano, Riccardo De Corato, commentando il logo della lista presentata dal sindaco Giuseppe Sala per le prossime elezioni comunali.

“Il fatto incredibile -aggiunge De Corato- è che non solo lo usi, ma se ne vanti pure pubblicamente. Non si può strumentalizzare in questo modo un simbolo universale”, conclude.