Roma, terrore alla Garbatella: sale sul bus col coltello e si lancia contro i passeggeri

Paura a Roma, alla Garbatella dove un uomo ha seminato il panico su un bus dell’Atac. E’ successo all’altezza di Via Padre Semeria: sono stati gli uomini della Sezione Volanti e del VIII Distretto Tor Carbone a fermarlo e a trarlo in arresto con le accuse di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. Sconosciute le cause del gesto. Era già sul bus quando ha cominciato a urlare parole strane e poi si è lanciato contro i passeggeri. La vicenda è ricostruita dal Messaggero.

Roma Garbatella: brandisce un coltello in faccia ai passeggeri del bus

Il panico si è diffuso sulla linea 30 dell’Atac, quando un uomo ha estratto un coltello da cucina. Poi con fare minaccioso ha puntato al viso le persone a bordo. L’autista e altri passeggeri sono riusciti a chiedere aiuto e l’intervento degli uomini della Sezione volanti e del VIII Distretto Tor Carbone ha portato all’ arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale di un uomo di 64 anni. L’uomo quando si sono avvicinati i poliziotti ha opposto resistenza causando lievi contusioni agli agenti. Da tempo le aggressioni sugli autobus sono una piaga. Ma i controlli non sono aumentati e la sicurezza degli addetti e dei passeggeri è un terno al Lotto.

Roma, aggressione sul bus: l’uomo ha ferito un agente

«È accaduto tutto in una frazione di secondi – ha raccontato al Messaggero uno dei malcapitati ragazzi a bordo- . All’improvviso quell’uomo ha tirato fuori dalla tasca un coltello minacciando gli altri passeggeri e urlando anche in direzione dell’autista. Il motivo? Non si è capito, non era accaduto nulla di strano prima di quel momento». Arrivati all’altezza della fermata Cristoforo Colombo sono riusciti a spingerlo fuori facendolo scendere. L’uomo era totalmente fuori controllo, la vista degli agenti lo ha alterato ancora di più. Ne è scaturita una colluttazione in seguito alla quale ha ferito il poliziotto che tentava di bloccarlo. Il 64enne non ha fornito alcuna spiegazione sulle motivazioni del folle gesto. Alla fine è stato arrestato con le accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’uomo non risulta legato alle altre diverse aggressioni avvenute negli ultimi mesi verso autisti Atac solo per aver chiesto di rispettare le norme di sicurezza.