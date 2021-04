Riaperture, dal 26 aprile c’è il “giallo rafforzato”: sì a sport e ristoranti di sera, ma solo all’aperto

Non il 19 aprile, come era stato ipotizzato, ma il 26 aprile: le possibili riaperture slittano ancora di una settimana, stando a quanto emerso al termine della cabina di regia che si è svolta a Palazzo Chigi. In quel giorno il giallo dovrebbe tornare tra i colori dell’Italia in pandemia, con ciò che già di noto comporta e anche con qualche novità.

Dal 26 aprile riaperture in «giallo rafforzato»

La prima notazione da tenere presente è che su qualunque ipotesi pende la spada di Damocle dei dati: se lo consentono si procede, altrimenti si resta chiusi. La seconda circostanza che fa da cornice a ciò che accadrà tra dieci giorni è che il giallo non sarà un giallo semplice, ma un «giallo rafforzato». Nella pratica significa che saranno consentite solo le attività all’aperto, come chiesto dalle Regioni e anche da numerosissime voci della comunità scientifica chiedono da tempo, ricordando che il contagio all’aperto è difficile, come dimostrato da diversi studi internazionali.

I ristoranti aperti anche a cena, ma solo all’aperto

Via libera, dunque, ai ristoranti aperti pure a cena, purché con tavoli all’esterno. Consentiti in esterna anche teatri, cinema e spettacoli di varia natura. Per questo comparto, però, secondo quanto riferito dalle fonti, dovrebbero essere previste anche attività al chiuso, ma nel rigoroso rispetto delle norme di sicurezza e dei limiti di capienza.

Ma resta il coprifuoco alle 22

In ogni caso, non si potrà fare nottata e neanche serata lunga fuori casa. Nonostante siano consentite le attività serali di socializzazione e intrattenimento, pare che il coprifuoco alle 22 resterà comunque in vigore.

Le date per lo sport

Sempre tra 10 giorni dovrebbe tornare a essere consentito praticare sport all’aperto. Si dovrà invece aspettare ancora per stabilimenti balneari e piscine. Per loro la riapertura è prevista per il 15 maggio, mentre si arriva al primo giugno per le palestre al chiuso.

In giallo e arancione riaprono tutte le scuole

Da lunedì 26, poi, dovrebbero riaprire tutte le scuole senza distinzione di ordine e grado non solo in zona gialla, ma anche in zona arancione. Dunque, resterebbero esclusi solo gli alunni delle Regioni che si trovassero ancora marchiate di rosso. Il rientro in presenza sarebbe stato deciso anche per l’università.

Spostamenti tra Regioni: ci sono dei limiti

Infine, secondo quanto chiarito dallo stesso Mario Draghi, al termine della cabina di regia, saranno consentiti gli spostamenti fuori regione. Tra territori gialli senza alcuna limitazione e con il “pass” anche tra regioni di colore diverso.