Radio University 2021 – Segui la diretta con Ignazio La Russa e Walter Jeder sul Secolo d’Italia

Oggi, domenica 11 aprile, diretta con Ignazio La Russa e Walter Jeder sul sito del Secolo d’Italia, per il dibattito di Radio University.

Ecco il programma:

“Chiusure in tutta Italia

A quando le riaperture ?”

(Chiusura di ristoranti, bar palestre,negozi non essenziali, scuole danza,ambulanti ecc…)

Ospiti:

Matteo Bassetti

(infettivologo e direttore della SOC, “Clinica Malattie Infettive”, del policlinico San Martino di Genova)

On Marco Osnato

(imprenditore e deputato di Fratelli d’Italia, responsabile del Dipartimento Commercio di Fratelli d’Italia)

Augusto Sartori

(consigliere regionale in Liguria per Fratelli d’Italia, nonché ex dj di Radio University e titolare di “Capo Nord”, ristorantino in riva al mare tra Santa Margherita e Portofino).

Come nacque Radio University

Radio University, “la voce della destra milanese”, nacque nel dicembre 1975 in via Mancini a Milano, ben nascosta a causa delle minacce che i militanti della destra ricevevano negli anni ’70 dall’estrema sinistra, per iniziativa di un gruppo di giovani del Fronte della Gioventù e del Fuan milanese. L’emittente è una voce fuori dal coro che trasmette le canzoni del primo cantautore di musica alternativa di destra Fabrizio Marzi e dei gruppi Gli Amici del Vento, La Compagnia dell’Anello e gli Zeta Pi Emme.