Non dite a Draghi che Giulio Berruti, fidanzato della Boschi, 36 anni, già si è vaccinato (video)

Chissà se quando Mario Draghi si è lamentato dello “psicologo di 35 anni già vaccinato“, a Maria Elena Boschi sono fischiate le orecchie. Senza volerlo, il premier ha citato infatti un esempio che annovera anche il compagno della ex ministra renziana. Giulio Maria Berruti, 37 anni da compiere il 27 settembre, si è vaccinato proprio in questi giorni a Roma.

L’ex concorrente di Ballando con le stelle ha fatto il suo vaccino postando sui Social la classica foto col pollice alzato. Se non facesse l’attore e non fosse fidanzato con la parlamentare di Italia Viva, il suo scatto sarebbe caduto nell’oblio della Rete.

Berruti ne aveva diritto, in base alle norme attuali

Tuttavia, nell’epoca Social dove c’è la caccia al “raccomandato”, la bufera di commenti inferociti è stata inevitabile. Berruti, che tra una fiction e una partecipazione a una trasmissione tv, vanta una laurea in odontoiatria ottenuta a Tor Vergata nel 2010, ha spiegato di averne pienamente diritto. Esercita, infatti, anche come dentista e quindi ne ha facoltà. Anzi, è obbligato, in quanto operatore sanitario.

“Smettete di vaccinare operatori sanitari di 35 anni”

In tempi non sospetti, Berruti ha pure postato le immagini di quando lavorave nel suo studio medico. “Per chi non lo sapesse – ha scritto tempo addietro su Instagram – mentre lavoravo come attore per pagare le mie spese, ho studiato come dentista per 11 anni, e ho preso una specializzazione in “estetica del sorriso e ortodonzia. Lavoro ancora come dentista tra i vari film per rimanere aggiornato e consapevole di come le tecniche si stanno evolvendo. Queste sono immagini del mio lavoro su alcuni dei miei pazienti”.

E dopo le proteste di alcuni follower ha replicato con queste parole. “Ho seguito le indicazioni dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Roma facendo la registrazione lo scorso gennaio per poter lavorare in sicurezza, mia e delle persone intorno a me. Sarò per questo arso vivo su piazza? Speriamo di no”, ha spiegato nei commenti.

Arso vivo no, ma forse a sentire il premier Draghi, avrebbe fatto meglio ad attendere.