Natale di Roma, gli auguri di Giorgia Meloni: “Che sia l’anno della rinascita della Capitale”

Auguri Social da Giorgia Meloni per il Natale di Roma. “2774 volte auguri Roma. Che questo sia l’anno della rinascita e di svolta per restituire alla Città Eterna il valore che merita e che la sua grandezza culturale, economica e storica le riconosce. È un impegno solenne che Fratelli d’Italia è impegnata ad onorare ogni giorno con le sue proposte in Parlamento, nelle Istituzioni e sul territorio, mettendo la Capitale e il suo futuro al centro della nostra azione politica”. Così Giorgia Meloni sui Social, celebrando il Nattale di Roma.

Meloni celebra il Natale di Roma

“Roma – prosegue la leader di Fratelli d’Italia – è una città da rispettare non solo il 21 aprile ma 365 giorni l’anno. Continueremo a condurre la battaglia decisiva sui poteri speciali e le risorse e a chiedere che nel Recovery Plan dell’Italia la sua Capitale abbia l’attenzione adeguata, così come accadde in tutte le grandi Nazioni. Sono questioni che abbiamo posto anche durante l’incontro con il Presidente del Consiglio Draghi, perché sono centrali e necessarie per costruire una visione organica di sviluppo e valorizzare i punti di forza di Roma, in Italia e nel mondo”.

Anche quest’anno come lo scorso anno a causa della pandemia, le celebrazioni saranno in forma ridotta e decisamente sotto tono. Tuttavia, nell’ambito delle iniziative per il 21 aprile, l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato presenta in Campidoglio la medaglia celebrativa del 2774° Natale di Roma. Il presidente dell’Istituto, professor Antonio Palma, consegna il modello in gesso originale della medaglia a Virginia Raggi. Le medaglie del Natale di Roma realizzate dal Poligrafico e Zecca dello Stato raccontano di norma un avvenimento speciale per la città o una particolare ricorrenza.

L’iniziativa più bella? Non del Comune ma di Bulgari: 10 opere del futurismo

Tra le iniziative più suggestive di questa ricorrenza, da segnalare quella di Bvlgari, che festeggia il Natale di Roma con Giacomo Balla. Dieci opere del grande maestro del Futurismo saranno in mostra il 21 aprile nella storica Boutique romana del marchio, in via dei Condotti 10. Il percorso espositivo – realizzato in collaborazione con la Galleria d’Arte “Futurism&Co.” – consentirà un incontro ravvicinato con i capolavori dell’ artista torinese di cui quest’ anno si celebrano i 150 anni dalla nascita.