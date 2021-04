Lo scanner non riconosce la modella trans e scatta l’allarme. Lei accusa: in aeroporto c’è omofobia

L’attivista e modella transgender Rosalynne Montoya ha pubblicato su TikTok un video, diventato virale, in cui ha spiegato una sua disavventura, accusando di “ transfobia ” nientemeno che i programmatori degli scanner aeroportuali Usa. “Al checkpoint della TSA (‘Transportation Security Administration’, l’agenzia governativa statunitense per il controllo degli aeroporti) ci sono scanner per uomini e per donne – racconta-. Io sono una donna, ho i documenti, ma passando attraverso lo scanner per donne risulta sempre ‘un’anomalia’ che fa attivare l’allarme“. Ha raccontato quanto sia difficile per lei viaggiare. . La modella è stata più volte trattenuta dagli agenti e sottoposta a numerosi controlli. Il video ha ottenuto oltre 22 milioni di visualizzazioni.