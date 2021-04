Giorgia Meloni reagisce agli insulti del prof: «Se questi sono i docenti, siamo messi proprio male»

Un docente che trasuda insulti. Ancora una volta Giorgia Meloni è costretta a commentare queste bassezze. “Non siamo messi bene”. Ha ragione la leader di Fratelli d’Italia che dai suoi profili social riporta le ignobili parole partorite da Gabriele Di Luca, professione docente di Lettere. Parole testuali: “Una di quelle turiste vomitate dai pullman che arrivano qui durante il mercatino”. Per tacere del resto, che la Meloni riassume in una grafica sul suo profilo Fb. Tutto molto triste.

Si chiede infatti: “E’ possibile che queste persone così colte da essere scelte per insegnare agli altri non abbiano di meglio da dire, per criticarmi, che usare i? Certo..”. Ha ragione da vendere.. Se un docente non sa dominare il suo linguaggio, non sa selezionare le parole che sono la sostanza del pensiero e della civiltà, che cosa ha imparato dai suoi studi e cosa pretende di insegnare? Nulla. Nulla perché basta leggere le parole con cui si giustifica per capire a che “altezze” siamo. Il tizio (scusate se fatichiamo a chiamarlo professore) è docente di italiano in una scuola di lingua tedesca che – audite audite- dovrebbe formare assistenti sociali. Ci mettiamo le mani nei capelli. Ancora: si dice “consapevole di ciò che scrivo” e precisa: “Ho usato una metafora abbastanza triviale che forza il linguaggio, ma non lo spacca”. Siamo alla frutta se lì in Alto Adige non hanno di meglio per “formare” le persone. Sì, siamo messi male .