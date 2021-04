Federica Pellegrini stacca il pass per Tokyo: sono le sue quinte Olimpiadi. «Piango per l’emozione»

A 32 anni e dopo un anno molto difficile, Federica Pellegrini ha staccato il suo quinto pass olimpico: la nuotatrice, infatti, ha vinto il titolo italiano nei 200 stile libero agli Assoluti di Riccione, conquistandosi anche la partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo. «Piango per l’emozione», ha commentato la “Divina”, che ha segnato un tempo di 1’56”69.

«Non sono stati mesi semplici»

«Non sono stati mesi semplici, nuotare questo tempo non è stato così facile. C’era tanto lavoro da fare. C’era il dubbio, tanta rabbia per quel decimo di ieri. Ma alla fine oggi questo pass è arrivato ed è ancora meglio perché era la mia gara», ha spiegato la Pellegrini ai microfoni di Rai Sport. «Sono contenta anche del tempo, di tutto. Siamo in linea con tutti gli altri campionati italiani fatti negli anni scorsi. Si respira meglio», ha quindi concluso la campionessa azzurra, che in vasca ha alzato la mano mostrando un bel cinque come il numero delle olimpiadi alle quali si è qualificata.

Oltre Pellegrini, alle Olimpiadi di Tokyo anche Carraro

Ma gli Assoluti di Riccione conferiscono il pass olimpico anche a Martina Carraro, che nella gara ha conquistato il record italiano dei 100 rana. La 27enne ligure ha fermato il cronometro a 1’05″86, precedendo di 14 centesimi Arianna Castiglioni e Benedetta Pilato, ex aequo con il tempo di 1’06″00 e segnando il nuovo primato italiano.