Tentata rapina nel Cuneese finisce nel sangue, gioielliere spara e uccide due banditi

È finita in tragedia la tentata rapina in una gioielleria a Grinzane Cavour, storico borgo della provincia di Cuneo, vicino ad Alba. Il bilancio è di due morti. A sparare contro i tre rapinatori, come ricostruisce La Stampa, è stato il titolare, Mario Roggero, che nel 2015 aveva già subito una violenta rapina ed era stato selvaggiamente pestato mentre si trovava in negozio con la moglie e la figlia. Ieri pomeriggio, alle 18.30, i tre familiari hanno rivissuto lo stesso terrore. Il gioielliere avrebbe sparato a tre banditi che hanno tentato di svaligiare la gioielleria a mano armata. Due sono morti. Il terzo uomo, ferito a una gamba, dopo una lunga fuga è stato fermato dalle forze dell’ordine. Si è presentato nella notte all’ospedale Santissima Annunziata di Savigliano, e ora è piantonato dai carabinieri.

Tentata rapina nel Cuneese, il gioielliere spara ai banditi

Il fatto è accaduto in via Garibaldi, lungo la provinciale che collega Alba e Barolo, poco prima della chiusura della gioielleria, al civico 71 della via. Secondo una prima ricostruzione i tre entrati nel negozio avrebbero agito con violenza nei confronti della moglie e di una delle figlie del gioielliere che si trovava invece nel retrobottega. Poi la sparatoria sulla quale sono in corso gli accertamenti degli investigatori.

Tentata rapina, le prime ricostruzioni

Come si legge sul sito dell’Ansa.it, almeno cinque i colpi di pistola esplosi all’indirizzo dei malviventi, che sono morti a pochi metri dall’ingresso del negozio, uno in mezzo alla strada, l’altro all’angolo con una vita laterale. Sul posto l’intervento dei sanitari del 118 è stato immediato, ma per entrambi non c’è stato nulla da fare. Su Repubblica.it si legge che per ora solo uno dei due rapinatori ammazzati è stato identificato: si chiamava Andrea Spinelli. In tarda serata Mario Roggero, scrive La Stampa, è stato interrogato a lungo nella caserma dei carabinieri di Alba, ma al momento non risulta indagato.