Dl Sostegni, conferenza stampa di FdI alla Fondazione AN (Segui la diretta)

Come si sa, le ricette “economiche” del premier Mario Draghi hanno trovato la ferma critica di Fratelli d’Italia, unica forza di opposizione seria e costruttiva. I denari stanziati per le categorie messe in ginocchio sono insufficienti. La rabbia e la frustrazione arrivano quando le risorse vengono stanziate in settori improduttivi. Giorgia Meloni si era spesa affinché i miliardi del cashback fossero devoluti alle imprese in difficoltà. La proposta non è passata, le forze di governo hanno deciso diversamente. FdI va avanti comunque con le sue proposte. Questa la diretta del convegno.