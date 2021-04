Dai ristoranti ai cinema, dai pass alle fasce gialle: le riaperture dal 26 aprile tra regole e incognite

Riaperture, arrivano le prime regole del governo. Alla fine l’esecutivo ha dato ascolto alle regioni. E con la classe di virologi divisi a metà: tra chi considera la matematica dell’epidemia non ancora favorevole al ritorno alla normalità; e chi, viceversa, pur considerandolo un azzardo, plaude a questo primo passo verso la ripartenza, l’Italia tutta attende con ansia la fatidica data del 26 aprile. Quando, passo dopo passo, oltre ai locali, l’esecutivo darà il via, seppur con i dovuti distinguo che vedremo di seguito, alle lezioni in presenza. Agli sport all’aria aperta. Alla riapertura degli stabilimenti balneari. L’ok alle attività delle piscine all’aperto. E via via, tavolozza e pass permettendo, fino ad allentare le maglie, decisamente più morbide poi a partire dal mese di maggio.

Riaperture, regole e pass: un percorso pieno di ostacoli

E allora, pur rimanendo la suddivisione della tavolozza dei colori a seconda delle fasce di rischio, torneranno le zone gialle. Riapriranno bar e ristoranti anche a cena: ma soltanto all’aperto. E via via prenderà corpo il piano delle riaperture che il premier Draghi ha presentato come un «rischio ragionato». Calcolato sulla base delle informazioni scientifiche e indotto soprattutto da una crisi economica che procede di pari passo con quella sanitaria. Dunque, prima dell’ufficializzazione del calendario delle riaperture, governo e Regioni dovranno lavorare a quattro mani alle nuove regole e fissarle poi in un prossimo decreto.

Un “pass” necessario per gli spostamenti

E a proposito di percorsi e di spostamenti, dal 26 aprile ci si può spostare liberamente da una regione, che si trova in fascia gialla, a un’altra che si trova sempre in fascia gialla. Diversamente, per entrare o uscire da una regione in fascia arancione o rossa, sarà necessario avere un «pass». A riguardo, come spiega tra gli altri il Corriere della sera in un esaustivo servizio dedicato, «nei prossimi giorni si decideranno i dettagli per capire se basterà un certificato o sarà necessario avere l’attestato della Asl che dimostri di aver effettuato un tampone negativo nelle 48 ore precedenti. Oppure di essere stati vaccinati. O di aver avuto il Covid ed essere guariti. La stessa regola non vale per chi arriva dall’estero», per cui sono allo studio misure diverse e disposizioni apposite.

Tutti i dettagli ancora da definire

E i particolari da definire sono ancora molti. Bisognerà, infatti, predisporre il numero dei posti a sedere per le platee degli spettacoli all’aperto. Stabilire le coordinate del «pass» che garantirà la circolazione tra le regioni di colori diversi. Disciplinare il ritorno in classe in sicurezza degli studenti fin qui in dad. E, soprattutto, risolvere una volta per tutte, l’annoso problema del trasporto pubblico, pericolosamente affollato. Un nodo venuto al pettine da tempo ma che né Conte prima, né Draghi finora, hanno ancora realmente affrontato. Vediamo allora, nel dettaglio, gli step del cronogramma di governo per le riaperture.

Ecco il cronogramma di governo per le riaperture