Checco Zalone: “Mi sono già vaccinato grazie al ministro”. Lo scherzo, a fin di bene, del comico (video)

Il video, pubblicato sulla bacheca Twitter del Policlinico di Bari, fa sorridere, come sempre, ma ha anche degli intenti benefici, come spesso capita quando c’è di mezzo il comico Checco Zelone. Ospite dell’ospedale Pediatrico Giovanni XXIII e del Policlinico di Bari, Zalone ha rivolto a grandi e piccini un messaggio di speranza sul Covid, scherzando sui “furbetti” del vaccino. “Anche io, naturalmente, mi sono già vaccinato, grazie a un atto di favore del ministro… No, scherzo, è una bugia!”.

Il comico ha poi proseguito così: “È un momento difficile, dobbiamo impegnarci tutti, si vede un barlume di speranza per il futuro. Voi che potete però, medici, vaccinatevi tutti. I miei auguri vanno anche ai volontari, a Nicola Papagna (dell’associazione Impegno 95 che ha organizzato l’iniziativa, ndr) per il quale ho ritirato la denuncia di stalking che gli avevo fatto: Nicola stai tranquillo che passi una Pasqua serena”. Zalone ha poi rivolto i suoi auguri “soprattutto – conclude – ai bimbi dell’Oncologico: spero di incontrarvi per le strade di questa bellissima città tutti assembrati. Un’ammucchiata di bambini voglio quest’estate. Ok? Auguri”.