Arriva il maltempo in tutta Italia: temperature in picchiata, venti di tempesta e neve in quota

Sull’Italia freddo in arrivo dall’artico, investirà il nord a fine giornata per poi attraversare tutto il Paese tra domani e mercoledì. “La giornata di Pasquetta trascorrerà all’insegna del tempo prevalentemente soleggiato – spiegano i meteorologi di IconaMeteo.it – Le temperature, dopo la rinfrescata che le ha riportate su valori più vicini alle medie stagionali di inizio aprile, riguadagneranno temporaneamente qualche grado nelle massime al Nord e nel settore adriatico”.

Maltempo di origine artica

“Questa finestra di tempo stabile e temperature nelle norma è però solo temporanea e si rivelerà estremamente breve: già in serata una nuova perturbazione si affaccerà infatti al settore alpino. Si tratterà di un intenso fronte freddo di origine artica che tra domani e mercoledì si propagherà a tutto il Paese determinando temporanei episodi di maltempo di stampo invernale, venti molto intensi e un marcato calo termico verso valori ben al di sotto della norma” spiegano i meteorologi.

Allerta arancione in Lombardia

“Lo sbalzo termico, dopo un periodo caratterizzato da temperature insolitamente miti, sarà davvero notevole: si passerà dal caldo eccezionale, sostanzialmente estivo (che ha fatto anche registrare nuovi record per il mese di marzo), a un freddo invernale con temperature più consone per il mese di febbraio. Le temperature cominceranno a risalire progressivamente a iniziare da giovedì – concludono i meteorologi di IconaMeteo.it – insieme al rinforzo di un’alta pressione che favorirà condizioni di stabilità atmosferica.

Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha diramato l’allerta arancione (moderata) per rischio di vento forte dalle 6 di domani, 6 aprile, e fino alle 18. Il Comune di Milano ha quindi disposto l’estensione del Coc (Centro operativo comunale) già attivo per l’emergenza Coronavirus, presso il centro di via Drago dalle ore 6 di domani.