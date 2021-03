“Vorrei cantare con Ermal Metal e i Naziskin”: la clamorosa gaffe di Orietta Berti spopola sui social

Altro che le trasgressioni dell’irriverente Achille Lauro. La clamorosa gaffe di Orietta Berti spopola sui social e diventa di tendenza su Twitter nel giro di pochissimo. D’altro canto chi se lo sarebbe mai aspettato. Lei, rassicurante immagine dell’emiliana doc, tutta casa e tagliatelle. L’artista che ha all’attivo milioni di copie di dischi venduti, ribattezzata la “capinera dell’Emilia”, ma più conosciuta come “l’usignolo di Cavriago”. La cantante simbolo di garbo e genuinità, storica protagonista del Festival passata da Fin che la barca va e Tipitipiti a Quando ti sei innamorato, brano con cui è in gara a quest’ultima edizione di Sanremo, ha “scioccato” il web con una confessione inattesa: «Non mi dispiacerebbe cantare con Ermal Metale e i Naziskin».

Clamorosa gaffe social di Orietta Berti: il video diventa subito virale

Proprio così. Complice uno svarione involontario durante una diretta social, la cantante nazional-popolare per eccellenza spopola in queste ore sui social che, Twitter in testa a tutti non si sono lasciati sfuggire l’occasione di ricamare in chiave satirica sull’equivoco accidentale. La Berti, naturalmente, si riferiva al desiderio di cimentarsi in un duetto con Ermal Meta o con i Maneskin. Ma deve aver fatto confusione nel pronunciare i nomi. Il video, neanche a dirlo, è diventato virale sul web, grazie anche alle condivisioni di pagine come Trash Italiano e Il Menestrelloh (da quest’ultimo profilo social ri-twittiamo in basso il video della gaffe di Orietta Berti), che hanno registrato migliaia di condivisioni in pochi minuti. Il resto lo hanno fatto meme e post ironici. Va detto però che in materia di duetti Orietta Berti non ha nulla da invidiare a nessuno. Anche ieri, non a caso, si è rivelata la protagonista della serata d’esibizione in coppia sulle cover, classificandosi al secondo posto dietro proprio Ermal Meta (senza quella L di troppo).

PRENDETEMI PER PAZZO SÌ

PAZZO PER ORIETTA BERTÌ#sanremo2021 pic.twitter.com/m5ssYw6VVJ

— ilMenestrelloh (@ilMenestrelloh) March 5, 2021