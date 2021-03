Vaccini, l’ira di malati di cancro e trapiantati dimenticati da Zingaretti: Vergognatevi

Per Zingaretti e la sua giunta, i malati oncologici non sono evidentemente soggetti estremamente fragili, persone con patologie che le rendono particolarmente a rischio in caso di contagio da Covid-19 e, quindi, per i vaccini non sono stati inclusi nella prenotazione online.

Le vaccinazioni anti-Covid per gli ‘estremamente fragili‘ partite oggi nel Lazio, infatti, per quanto possa sembrare incredibile, non includono la possibilità di prenotazione sul web per i malati di tumore.

È solo l’ultimo vergognoso scivolone di Zingaretti nella Sanità, il vero tallone di Achille del Centrosinistra laziale.

La Regione Lazio ha attivato tre modalità di reclutamento per somministrare i vaccini: attraverso le strutture dove sono in carico per le cure e le terapie, da subito; attraverso il medico di famiglia, da subito e attraverso la prenotazione online, attiva da giovedì 4 marzo, che riguarda solo alcuni codici di esenzione per patologia.

Ed è in particolare su questo, che sui social, nei commenti ai post di Salute Lazio, sono esplose la rabbia e la delusione dei malati di cancro, che si sentono esclusi nella corsa ai vaccini.

Fra i codici per la prenotazione online, per i vaccini non figura, infatti, lo 048, corrispondente alle patologie oncologiche.

“Ma scusate tra i codici di esenzione non ci sono i pazienti oncologici, ma è uno scherzo?”, si sono ribellati gli utenti.

“I malati oncologici con esenzione 048 di qualunque età sono esclusi??? Vergogna, vi dovete vergognare“, scrive Francesca V.

“Fra i codici di esenzione che possono prenotare non sono citati né gli oncologici né i trapiantati. Quindi, se non chiama l’ospedale di riferimento, o il medico di base non ha aderito, dove si potrà fare vaccino?”, chiede Donatella G.

“I malati oncologici di ogni età con esenzione 048 non sono contemplati! Non sono considerati estremamente fragili?”, sottolinea Rosa M.

“Scusate e per i pazienti oncologici cronicizzati e con mutazione genetica in cura con antitumorale orale con esenzione 048 che categoria è???”, chiede Katia M.

E ancora, “La 048 non è tra codici, chissà quando faremo questa vaccinazione: dovrò aspettare per età, e sarà lunga. E le persone malate di Alzheimer, non sono da considerarsi vulnerabili? Anche qui dovrò aspettare per età“, scrive Renny R.

“Lodevole iniziativa, peccato però – scrive Antonio G. – che trascuri diverse categorie che avrebbero necessità primaria del vaccino… Non era più semplice prevedere il vaccino per tutti i malati oncologici non guariti, dando ovviamente la precedenza a quelli in trattamento chemioterapico e poi a quelli con neoplasie toraciche? Troppo complicato? Adesso chi doveva avere la precedenza si vede superato da diverse categorie che non hanno patologie….”.

“Dal sito quindi si evince che alcuni codici possono prenotare online la vaccinazione per le persone vulnerabili il 4 marzo. Tutti gli altri pazienti con patologie vulnerabili indicate nelle tabelle ministeriali devono essere prenotati tramite i mmg? Ma non sanno nulla ancora! Non hanno procedure ne indicazioni. Aspettiamo notizie”, rimarcano in molti, lamentando di non aver avuto informazioni e risposte né dai medici di famiglia né dagli ospedali.

Eccezion fatta per gli Ifo di Roma, dove la vaccinazione dei pazienti onco-emetologici in trattamento è partita ieri. “Potete darci informazioni più chiare? Perché all’Ifo sono partiti e dagli altri ospedali tutto tace?”, si chiede.

“Avete spiegato ai medici di base come fare? Perché pubblicate queste notizie prima che siano informati? state creando solo confusione, sia per noi pazienti che per i Mmg…”, contesta Emilia L.N.

“C’è una programmazione? Ditelo. I cittadini non è che stanno giocando a tombola e aspettano l’estrazione numeri. Lo 048 è uscito? E il 0A02.XXX?”, commenta Enrico P.