Strage in un supermercato del Colorado, 10 morti: i momenti drammatici della cattura del killer (video)

La strage in Colorado, dove dieci persone sono morte durante una sparatoria in un supermercato, è andata in diretta sui Social network. Il filmato, girato da Dean Schiller, come riporta la Cnn, fa parte di un live streaming più lungo. Il video mostra le persone distese a terra dentro e fuori il negozio.

Video of the suspected shooter in Colorado (courtesy of ZFG Videography on YouTube). pic.twitter.com/RseCdmPNML — PatriotTakes 🇺🇸 (@patriottakes) March 22, 2021

Nel video si sente Schiller gridare alle persone di chiamare il 911. “Non sappiamo se c’è qualcuno che spara da qualche parte”, dice, e poi si sente chiedere a quello che sembra essere un impiegato del negozio se un tiratore è entrato nel negozio. “Sì, è entrato lì”, risponde l’uomo. “È andato in negozio?”. “È andato proprio laggiù”, risponde l’uomo. “Oh mio dio”, Schiller reagisce. E poi: “Guarda che c’è”, ma non finisce la frase perché due colpi di arma da fuoco gli impediscono di parlare.

Secondo la Cnn, dieci persone, tra cui un agente di polizia di Boulder, sono state uccise lunedì dopo che un uomo armato ha aperto il fuoco in un negozio di alimentari a Boulder, in Colorado.

Strage in Colorado: la ricostruzione della Cnn

Maris Herold, ma le autorità non hanno condiviso alcuna informazione sul tipo di arma usata o su qualsiasi possibile movente. “Lavoreremo 24 ore su 24 per ottenere questo risultato”, ha detto, aggiungendo che un’indagine così complessa richiederà almeno cinque giorni per essere completata. Herold ha detto che l’ufficiale ucciso, Eric Talley, 51 anni, è stato uno dei primi agenti a intervenire sulla scena. I funzionari non hanno rivelato l’identità di nessuna delle altre vittime, dicendo che dovevano prima avvisare i membri della famiglia. La sparatoria mortale al negozio King Soopers arriva meno di una settimana dopo che gli attacchi di tiro a tre centri termali nell’area di Atlanta hanno provocato la morte di otto persone. Un sospetto è in custodia, ha detto il capo della polizia di Boulder, ma le autorità non hanno condiviso alcuna informazione sul tipo di arma usata o su qualsiasi possibile movente. “Lavoreremo 24 ore su 24 per ottenere questo risultato”, ha detto, aggiungendo che un’indagine così complessa richiederà almeno cinque giorni per essere completata. Herold ha detto che l’ufficiale ucciso,, 51 anni, è stato uno dei primi agenti a intervenire sulla scena. I funzionari non hanno rivelato l’identità di nessuna delle altre vittime, dicendo che dovevano prima avvisare i membri della famiglia.

Nel video della cattura del killer, si vede un uomo in pantaloncini con una gamba insanguinata che viene portato fuori dal negozio.