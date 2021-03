Ripresa e resilienza, Meloni: «Subito un miliardo per Roma Capitale». La diretta della conferenza stampa

“Chiediamo ci siano risorse adesso. Pari a un miliardo l’anno per i prossimi sei anni, per dare sostanza al tema di Roma Capitale”. Così Giorgia Meloni ha aperto la conferenza stampa sul piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Oltre alla leader di Fratelli d’Italia hanno partecipato all’incontro con i giornalisti, nei locali della Fondazione Alleanza nazionale in via della Scrofa, i capigruppo di Camera e Senato Francesco Lollobrigida e Luca Ciriani. E i presidenti delle commissioni Bilancio di Camera e Senato, Paolo Trancassini e Nicola Calandrini.

Da Roma capitale alla tutela della maternità, “Non capisco perché, mentre l’Europa ha un piano per qualunque cosa”, ha denunciato la Meloni, “non abbia un piano famiglie per incentivare la natalità e proteggere la maternità”. Nel Pnrr non c’è un piano per la natalità, “eppure si chiama Next generation Ue”.