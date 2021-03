“Questo super Mario che vuole fare, è possibile saperlo?”. L’ira della Maglie contro Draghi (video)

Nel coro unanime ed entusiasta di improvvisati fan di Mario Draghi, qualcuno, da desta, prova a ritagliarsi un ruolo critico o quantomeno obiettivo. E’ il caso della giornalista Maria Giovanna Maglie, sempre pungente e mai banale nei suoi commenti politici, che non risparmiano neanche il nuovo premier, al quale viene chiesto di fare chiarezza su cosa voglia fare. *

Va bene la riservatezza, va bene la discrezione nel comunicare, ma la Maglie chiede al premier di illuminarci su cosa voglia fare. “Super Mario parli, ci dica che vuole fare, altrimenti finsce a Marzia scansate…”, scherza la giornalista nel corso dell’Aria che tira di Myrta Merino, sulla Sette. La Maglie non ce l’ha solo con i silenzi di Draghi, ma anche con le sciocchezze della sinistra che governava con Conte e purtroppo governa ancora. “PD e 5 Stelle hanno preso una botta clamorosa e adesso si stanno riorganizzando alla ricerca di una leadership. Non so come il capo assoluto Grillo possa mettere un tappo alla crisi, quel 40% è molto agitato. Nel Pd Zingaretti non si è dimostrato un leader e incombe l’ombra di Renzi”.