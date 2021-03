«Più reddito di cittadinanza agli immigrati»: il delirio del presidente grillino dell’Inps Tridico

Ricordate Pasquale Tridico, il presidente dell’Inps di simpatie grilline reciproche, passato alla storia oltre che per i ritardi nell’erogazione della Cassa integrazione, anche per il suo auto-aumento di stipendio in piena emergenza Covid? Bene, è dopo aver salvato la poltrona si è rifatto vivo con una idea folgorante: aiutare le imprese? Dare la Cigs con più rapidità a chi ancora la aspetta? Migliorare i ristori ai cittadini? No, aumentare il reddito di cittadinanza agli immigrati…

Tridico e il reddito di cittadinanza per attirare immigrati

“Il reddito di cittadinanza è un argine importante contro la povertà assoluta che è aumentata con il Covid, raggiunge 3 milioni di persone e l’importo medio è di 550 euro. Ora sono necessarie risorse aggiuntive soprattutto per le famiglie numerose e gli immigrati”, dice Pasquale Tridico, presidente dell’Inps, intervistato dalla Stampa. “Il reddito – ricorda – prevede un requisito di residenza in Italia di dieci anni, mi sembra eccessivo e non esiste in nessun Paese europeo. Quanto alle famiglie numerose, occorre aumentare il sussidio in base ai componenti del nucleo, oggi al massimo si arriva a 1.330 euro. O si cambia la scala di equivalenza, oppure si potrebbe agire sul contributo da 280 euro legato all’affitto. L’idea sarebbe di modularlo in base al numero dei familiari per raggiungere maggiore equità”, spiega ancora il presidente dell’Inps.