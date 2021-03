Napoli, il video del postino picchiato in strada: giustizia è fatta, arrestato l’aggressore

“Non correre, siamo in centro, è pericoloso…”. Ed è scattata la reazione violenta contro il postino, che si era permesso di ammonire un giovane del posto, con precedenti penali, poi individuato e arrestato. Giustizia è fatta, ma quel video che gira in rete fa indignare. L’aggressione ai danni di un postino, a Frattamaggiore, vicino Napoli, è l’emblema della prepotenza e della violenza quotidiana che si vive in città e provincia. Basta poco per finire vittime di boss e bossetti locali. Giovedì scorso a Frattamaggiore, in provincia di Napoli, l’aggressione ai danni del postino, nel video di Videoinformazioni col giubbotto giallo, preso a pugni da un uomo: identificato dai carabinieri e denunciato in stato di libertà un 30enne del posto, già noto alle forze dell’ordine. Il postino stava recapitando la posta in via Massimo Stanzione quando è stato aggredito dopo il diverbio con il 30enne. Le accuse per l’aggressore sono di violenza e minaccia ad incaricato di pubblico servizio.