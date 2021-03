Morte di Losito, Barbara D’Urso ascoltata dai pm come persona informata sui fatti

Barbara D’Urso è stata sentita in procura a Roma nell’ambito del fascicolo sulla morte del produttore e sceneggiatore Teodosio Losito. La conduttrice Mediaset è stata ascoltata come persona informata sui fatti dal pm Carlo Villani, titolare dell’inchiesta aperta per istigazione al suicidio dopo le dichiarazioni fatte nel settembre scorso dall’attrice Rosalinda Cannavò, in arte Adua del Vesco, e Morra, durante una puntata del Grande Fratello Vip, sull’esistenza di una setta di cui entrambi avrebbero fatto parte.

Morte Losito, l’inchiesta

Nel dialogo, Cannavò, parlando della setta fa un riferimento a Teodosio Losito, produttore e sceneggiatore, trovato morto nella sua casa a Roma l’8 gennaio 2019. Nelle scorse settimane sono già “sfilati” in procura come testimoni Adua del Vesco, Gabriel Garko, Eva Grimaldi, Massimiliano Morra e Giuliana De Sio.

Barbara D’Urso sentita dai pm

Rispetto alla vicenda la conduttrice in una puntata di Pomeriggio Cinque dello scorso settembre aveva detto: «Questa è una cosa seria. Adua parla di una persona che si è suicidata e lei dice che questa persona faceva parte di questa sorta di setta come dicono i giornali. Lei fa capire che sarebbe potuto accadere anche a lei il suicidio. Io posso dire che c’è un’altra persona che io non dirò nemmeno sotto tortura, che mi ha raccontato la stessa cosa. Mi ha detto che era una situazione molto particolare, io lo tengo per me, non dirò altro. Però sono scioccata perché le cose di Adua e Morra sono le stesse».

Le dichiarazioni della conduttrice

Le dichiarazioni della conduttrice, però, erano andate anche oltre, paventando un fenomeno ben più esteso. «Io questa cosa la sapevo ma da un’altra persona molto famosa – aveva aggiunto D’Urso – questa cosa qui è intrisa nel mondo dello spettacolo. Vi dico che però mi è stata raccontata nello stesso modo. Io sono sotto choc perché durante la pubblicità ho preso il mio telefono e mi stanno arrivando un sacco di messaggi da persone che conosco sul caso della ipotetica setta e sono incredula. Così tante persone non immaginavo. Secondo me usciranno tanti nomi».