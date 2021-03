Molinette di Torino, padre di 82 anni dona un rene al figlio. E gli salva la vita. Intervento da record

Trapianto di rene da vivente record alle Molinette di Torino. Un anziano di a 82 anni dona un rene al figlio di 53enne. E gli salva la vita. Entrambi stanno bene. Sono tornati a casa dopo l’intervento. E hanno ripreso la loro vita abituale.

Il 53enne era affetto da anni da una glomerulonefrite. Un’infiammazione dei filtri dei reni. In lento ma progressivo peggioramento. Tanto che è arrivato alla soglia della dialisi e in lista per il trapianto. Da qui la proposta del padre, le analisi di rito, in questi casi complicati. E l’intervento.

A convincere lo staff di Nefrologia dell’ospedale Le Molinette di Torino, guidato da Luigi Biancone, le eccellenti condizioni del padre. Ultraottantenne. Tempo un mese, padre e figlio vengono ricoverati a per la gestione nefrologica del trapianto. L’equipe di chirurghi vascolari e urologi procede immediatamente alla delicata operazione. L’intervento ed il post operatorio sono regolari.

Trapianti di rene da vivente in crescita

“Il trapianto da donatore vivente negli ultimi anni è in crescita anche nel nostro Paese. La tutela del donatore è il nostro primo pensiero. E per questo viene sottoposto ad una serie di esami e valutazioni molto attente. Per permettergli di donare con minimi rischi. Per quanto riguarda l’età non vi è un limite. Ma il dato anagrafico va rapportato con i dati clinici, morfologici e funzionali che possono segnalare un’età biologica più bassa”. Un gesto di amore. Una buona notizia che arriva alla vigilia della Giornata mondiale del rene.