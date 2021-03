Migranti, nuove prove sul business delle Ong. Casarini: «Ecco i soldi, brindiamo a champagne»

Intercettazioni inquietanti che inchiodano l’ex disobbediente Luca Casarini. Capo missione della Mare Ionio. Coinvolto in prima persona nel business degli immigrati. E indagato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina

L’esultanza di Casarini per il bonifico

«È una fattura di pomp… a Copenaghen». È la reazione esultante per il bonifico di 125mila euro. Ricevuto per il trasbordo dell’11 settembre di 27 immigrati dalla petroliera danese Maersk Etienne sulla nave Mare Jonio. Che li ‘salverà’ portandoli in Italia.

Business degli immigrati, le intercettazioni esplosive

La frase dell’eroe dei no global compare nelle intercettazioni della procura di Ragusa. Come ricostruisce un servizio del Giornale firmato da Fausto Biloslavo. In altre conversazioni Casarini prevede di brindare a champagne per la contrattazione andata a buon fine. Dall’altra parte del telefono c’è Beppe Caccia. Capo missione dell’operazione migranti in cambio di soldi, anche lui indagato. Già assessore dei Verdi a Venezia.

“Domani saremo con lo champagne in mano”

La causale del bonifico indica genericamente “servizi di assistenza forniti in acque internazionali”. In altre conversazioni Casarini prevede di brindare allegramente per il lavoro andato a buon fine. “Domani a quest’ ora potremmo essere con lo champagne in mano. A festeggiare perché arriva la risposta dei danesi». E se ci sarà l’ok «abbiamo svoltato”, dice l’eroe dei disobbedienti parlando con Alessandro Metz. Armatore della Mare Jonio. Ed ex consigliere regionale dei Verdi in Friuli-Venezia Giulia. E ancora “Mi sa che abbiamo fatto il botto”. Ma anche “Speriamo bene. Con quelli si sistemano tutti!”.

Una lunga contrattazione con i danesi

Il bonifico – ricostruisce il Giornale – è arrivato il 30 novembre dalla Maersk Tankers. La società armatrice della motonave danese, sul conto della Idra social shipping. Proprietaria della nave Mare Jonio, utilizzata dalla Ong Mediterranea Saving Humans. Per ‘l’acquisto’ dei clandestini sono indagate otto persone.

Dalle intercettazione emergono i dettagli della ‘contrattazione’. Una “laboriosa negoziazione protrattasi dagli inizi di settembre al 30 novembre 2020”, spiega il procuratore capo di Ragusa, Fabio D’Anna.

Il falso report medico sull’emergenza sanitaria

Il 7 ottobre Caccia va personalmente a Copenaghen e incontra i dirigenti della Maersk. Per quantificare in denaro il ‘lavoro’. Il salvataggio truccato in cambio di soldi poggia su un report medico. Aggiustato ad arte dai medici imbarcatisi illegittimamente sul rimorchiatore. Che descrivono una emergenza sanitaria a bordo della petroliera danese.

La Mare Ionio parte per consegnare 60 litri di benzina

La Mare Jonio, già diffidata dallo svolgere salvataggio in mare, parte da Lampedusa. Ufficialmente ‘per consegnare 80 litri di benzina”. A 12 miglia dalla costa italiana, però, salgono a bordo due medici. E atta l’allarme sanitario. E dalla petroliera danese viene fatta sbarcare urgentemente una coppia. Una donna “in presunto stato di gravidanza” e il marito.

27 immigrati sbarcano a Pozzallo

Sbarcata e visitata in Italia si scoprirà che la donna non è incinta e sta bene. Per la presunta emergenza sanitaria il giorno dopo arriva la sospirata autorizzazione allo sbarco a Pozzallo di 27 migranti. La nave danese è libera – scrive il Giornale – dopo oltre un mese di stop. Costato decine di migliaia di euro al giorno. L’operazione porta in tasca ai paladini dell’accoglienza 125mila euro. “Una gratifica natalizia”, la definisce Caccia parlando con Casarini.