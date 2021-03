Messina, liceale 14enne si getta dalla finestra delle scuola. Ha lasciato una lunga lettera d’addio

Choc a Sant’Agata di Militello. Una studentessa liceale di 14 anni si è lanciata dalla finestra del secondo piano del liceo scientifico “Sciascia Fermi” che frequenta. L’episodio intorno alle 11 di questa mattina. Un volo di due piani per la ragazzina che è stata trasferita in elisoccorso all’ospedale Papardo di Messina. Gravissime le sue condizioni, anche se non in pericolo di vita. Numerose le fratture. Sul posto i poliziotti del Commissariato di Sant’Agata Militello stanno cercando di ricostruire quanto accaduto. La Procura ha aperto un’inchiesta.

Liceale 14enne si getta dalla finestra della scuola: aperta un’inchiesta

La liceale, come apprende l’Adnkronos, ha lasciato una lunga lettera di addio in cui chiede scusa ai genitori e agli amici per l’estremo gesto. Se all’inizio l’episodio poteva far pensare a una caduta accidentale, le lettera sembra non lasciare dubbi che si si a trattato di un gesto disperato. Non si conoscono i motivi del gesto. La Procura di Patti (Messina), guidata dal Procuratore Angelo Vittorio Cavalli, ha aperto una inchiesta. In queste ore vengono sentiti i genitori della ragazzina.