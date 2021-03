Mario Giordano in tv mostra i codici delle mascherine a rischio. Ecco quali sono (video)

Mascherine a rischio. Non ci proteggono come dovrebbero e ci creano problemi di respirazione. Sono tre i codici da tenere d’occhio secondo Mario Giordano che nella sua trasmissione su Rete4, Fuori dal coro, ha denunciato il caso delle mascherine farlocche perché sottoposte a test che ne hanno mostrato i limiti e i deficit.

L’ultimo codice Ce che Giordano denuncia ha il numero 2163. Le mascherine con questo codice sono certificate da un ente turco sotto indagine da parte dell’antifrode europea. L’esperto che l’ha analizzate è categorico nel suo giudizio in tv: “Questa mascherina fa schifo, è pericolosa e per di più viene venduta anche in alcune farmacie“. Gli altri codici da tenere d’occhio sono 1282 e 2037. Di queste mascherine Giordano si era occupato in precedenti puntate di Fuori dal coro.

Le mascherine sono deficitarie per quanto riguarda il filtraggio e anche perché non lasciano respirare molto bene il soggetto che le indossa. Ma com’è possibile che siano ancora in vendita mascherine che mettono a rischio la salute? Perché non vengono sequestrate?