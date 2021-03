Lo strazio dell’ex calciatore Beppe Furino: “Mia moglie morta per Covid, l’ho contagiata io” (video)

«Temo di avere fatto da untore, portando a casa il virus. Ci ha preso tutti, in famiglia. Ma mentre noi guarivamo mia moglie cominciava ad avere seri problemi di saturazione. Da quando è stata ricoverata non l’ho più vista. Un dolore tremendo». Beppe Furino, leggenda della Juventus a cavallo tra gli anni ’70 e ’80, racconta il suo dramma al Corriere della Sera.

La moglie di Furino, Irene Vercellini, per anni consigliere comunale della Lega a Moncalieri (Torino), è morta una settimana fa all’età di 74 anni. Furino, anche lui con un esperienza politica alle spalle con il centrodestra, nel 2015, rivela il suo strazio.

Irene Vercellini era un’esponente della Lega molto stimata

Beppe Furino svela il suo angosciante mea culpa a Timothy Ormezzano del Corriere: «Temo di avere fatto da untore, portando a casa il virus. Ci ha preso tutti, in famiglia. Ma mentre noi guarivamo lei cominciava ad avere seri problemi di saturazione. Da quando è stata ricoverata non l’ho più vista. Un dolore tremendo». Sua moglie era anche una apprezzata politica. Nella Lega. Una famiglia da sempre schierata col centrodestra, con Furino candidato sindaco di Moncalieri per Forza Italia. «Tanto da tirare dentro pure me. Amava la politica quasi quanto la Juve. Andava nei distinti al Comunale. Erano anni meno esasperati, si poteva perdere ma non si perdeva il sorriso. Siamo tutti peggiorati. Vivo una tensione che non mi apparteneva».

Il ricordo dell’epidemia in Campania

Un’altra epidemia, da piccolissimo, la obbligò a cambiare casa. «Ci furono dei casi di tifo in Campania, nel paese di mio padre. Andai a vivere per un anno dai nonni a Ustica. Ero juventino ben prima di arrivare a Torino. La mia carriera è stata una cavalcata felice, il calcio mi ha dato tutto». Un pensiero speciale, poi, per i due nipotini, gli eredi diretti. «Ora se ne fregano del calcio. Il più grande fa la seconda elementare in Dad. Siamo riuniti tutti a casa mia, dove però è rimasto un vuoto enorme».

Chi è Beppe Furino

Beppe Furino è una leggenda della Juventus avendo vinto 8 scudetti con il club bianconero, due volte la Coppa Italia, una Coppa Uefa e una Coppa delle Coppe.