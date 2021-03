Laura Pausini entra tra le leggende della musica. Golden Globe per la migliore canzone (video)

Per troppo tempo snobbata dalla stampa italiana che le ha preferito le cantanti da Concertone del primo maggio o “impegnate” sul carrozzone della sinistra, Laura Pausini diventa la cantante italiana più famosa del mondo vincendo il Golden Globe per la Migliore canzone originale con Io sì (Seen).

L’annuncio è stato dato nel corso della cerimonia di premiazione della Hollywood Foreign Press. Il brano, frutto della collaborazione tra Pausini, Diane Warren e Nicolò Agliardi, è la colonna sonora del film ‘La vita davanti a sé’ di Edoardo Ponti con Sophia Loren. Nel corso della diretta sulla Nbc la cantante ha detto “grazie mille”, ma poco dopo sul suo profilo instagram, in inglese, Pausini ha scritto: “Non ho mai sognato di vincere un Golden Globe, non ci posso credere. Grazie mille alla Hollywood Foreign Press Association”.

L’omaggio a Sophia Loren

“Voglio ringraziare Diane Warren dal profondo del mio cuore. È un onore incredibile – ha proseguito l’artista – poter ricevere un tale riconoscimento per la nostra canzone, e il fatto che sia la nostra prima collaborazione lo rende ancora più speciale. Grazie all’incredibile team Edoardo Ponti, Niccolò Agliardi, Bonnie Greenberg. Grazie a Netflix e Palomar production”.