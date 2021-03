Lady Gaga, la cifra indecente chiesta alla Rai per partecipare al Festival di Sanremo

Un tormentone: andrà o non andrà Lady Gaga al Festival di Sanremo? La querelle tiene banco da giorni mae oggi, alla vigilia dell’evento Rai su cui Viale Mazzini investe gran parte delle sua stagione, riprende quota. La popolare artista è infatti a Roma per le riprese del film Gucci. Tutto congiura nell’ipotizzare molto plausibili le voci sulla sua presenza all’Ariston. Si sono sprecate battute e allusioni in questi giorni. Anche Fiorello, a Domenica In, ha fatto battute sui tentativi di Amadeus di “trascinare” la regina del pop alla kermesse canora.

L’enigma Lady Gaga a Sanremo

E’ il bene informato Dagospia, nella rubrica Sanremo Spia, a fare un po’ di luce: no, Lady Gaga non verrà a Sanremo, secondo Giuseppe Candela, l’esperto, che infatti, scrive: ” Un sogno che salvo colpi di scena resterà tale, nonostante i primi timidi approcci. Per portare Stefani Joanne Angelina Germanotta, suo vero nome, servono almeno 400 mila euro. Cifre che la Rai non ha disposizione, dopo aver tagliato già dal budget un milione di euro. Niente money, niente star”, conclude Dago. Vien da dire, una scelta oculata e corretta quella dei vertici di Viale Mazzini: 400mila euro per Lady Gaga sembrano una cifra esorbitante. Un’enormità. Una cifra sconsiderata. In passato la Rai ha largheggiato con compensi monstre.

Lady Gaga, la cifra mostruosa per andare a Sanremo

Ma c’è il fatto che Amadeus in passato ha più volte espresso il desiderio di avere Lady Gaga sul palco dell’Ariston come super ospite femminile. In questi giorni si è parlato molto di lei per la vicenda dei suoi cani, rapiti a Los Angeles, in un blitz nel quale il dogsitter è rimasto gravemente ferito a colpi di pistola. Le bestiole, per inciso, sono state ritrovate e il sospetto è che sia stato pagato un riscatto della bellezza di 500mila dollari. Ecco che allora potrebbe non essere una casualità. Guarda caso la cifra che chiederebbe per salire sul palco di Sanremo, euro più o euro meno, è quella spesa per il super riscatto dei suoi amati cani. Chissà… Fabrizio Biasin, inviato alla kermesse per conto di Libero – leggiamo-confermava ieri, lunedì 1 marzo, che effettivamente erano ancora in piedi tutti i tentativi in atto per portare Lady Gaga all’Ariston e far felice Amadeus. A caro prezzo.